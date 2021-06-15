Зеленский о НАТО: мы не должны проситься, нас нужно приглашать

Президент убежден в том, что Украина станет в НАТО одной из самых мощных стран.

Президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30" заявил, что считает Украину достойной, чтобы быть в равных условиях с другими странами-участниками НАТО.

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По мнению главы государства, место Украины в НАТО находится не за "кулисами" Альянса.

"Мы достойны того, чтобы быть членами Альянса, если Альянс видит Украину среди членов НАТО одного уровня, за одним столом. Украина заслуживает, чтобы быть одной из мощных стран в НАТО", – считает Зеленский.

Президент утверждает, что Украина во взаимоотношениях с НАТО выбрала политику "желанного гостя".

"Нас нужно приглашать, а не мы должны проситься. Мы выбрали политику желанного гостя, а не просто бегать, кричать, вывешивать плакаты. Считаю, что у нас другая политика, правильная. Не всем лидерам нравится такая прямая позиция", – добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал предоставление Украине ПДЧ (плана действий по членству) в НАТО.

Решение предоставить нашей ПДЧ было одобрено во время саммита НАТО в понедельник, 14 июня. Украине придется двигаться к членству в Альянсе через выполнение годовых национальных программ.

В свою очередь, на пресс-конференции по итогам саммита лидеров НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что "двери НАТО" открыты для Украины.