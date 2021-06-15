Зеленський про НАТО: ми не повинні проситися, нас потрібно запрошувати

Президент переконаний у тому, що Україна стане в НАТО однією з найпотужніших країн.

Президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30" заявив, що вважає Україну гідною, щоб бути в рівних умовах з іншими країнами-учасниками НАТО.

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На думку глави держави, місце України в НАТО знаходиться не за "лаштунками" Альянсу.

"Ми гідні того, щоб бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну серед членів НАТО одного рівня, за одним столом. Україна заслуговує, щоб бути однією з потужних країн у НАТО", — вважає Зеленський.

Президент стверджує, що Україна у взаєминах із НАТО обрала політику "бажаного гостя".

"Нас потрібно запрошувати, а не ми повинні проситися. Ми вибрали політику бажаного гостя, а не просто бігати, кричати, вивішувати плакати. Вважаю, що в нас інша політика, правильна. Не всім лідерам подобається така пряма позиція", — додав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував надання Україні ПДЧ (Плану дій щодо членства) в НАТО.

Рішення надати нашій ПДЧ було схвалене під час саміту НАТО в понеділок, 14 червня. Україні доведеться рухатися до членства в Альянсі через виконання річних національних програм.

Зі свого боку, на пресконференції за підсумками саміту лідерів НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг підкреслив, що "двері НАТО" відкриті для України.