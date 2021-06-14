Лидеры НАТО пообещали, что Украина станет членом Альянса, - Зеленский

Президент заявил, что наша страна заслуживает "должной оценки ее роли в обеспечении евроатлантической безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем аккаунте в Twitter пост, в котором прокомментировал предоставление нашей стране ПДЧ (плана действий по членству) в НАТО.

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"Приветствую понимание партнерами из стран НАТО всех рисков и вызовов, с которыми мы имеем дело", — написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что "лидеры НАТО подтвердили, что Украина станет членом Альянса". Также Зеленский отметил, что "ПДЧ является неотъемлемой составляющей процесса приобретения членства".

"Украина заслуживает должной оценки ее роли в обеспечении евроатлантической безопасности", — резюмировал президент.

Отметим, решение предоставить Украине ПДЧ было одобрено во время саммита НАТО, который состоялся в понедельник, 14 июня. Нашей стране придется двигаться к членству в Альянсе через выполнение годовых национальных программ. В коммюнике саммита Украину также призывают заниматься "дальнейшими широкомасштабными реформами", в том числе — в сферах обороны и безопасности.

9 июня Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты поддерживают членство Украины в Альянсе.