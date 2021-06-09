"США поддерживают членство Украины в НАТО", - госсекретарь Блинкен

У нашей страны, как считает госсекретарь, есть все нужные инструменты для интеграции в Альянс.

Генеральный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты поддерживают членство Украины в НАТО. Об этом передает Укринформ с Комитета иностранных дел Сената.

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По словам генсека, Украина и США работают в вопросе интеграции практически на ежедневной основе. Для ПДЧ необходим больший консенсус среди других стран НАТО.

"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. И сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении. С тех пор как был создан план действий по членству в НАТО, был разработан ряд других очень важных инструментов, призванных помочь странам подготовиться к возможному членству, включая ежегодную программу, от которой, по нашей оценке, Украина только выигрывает", — заявил Блинкен.

При этом он добавил, что Украина должно демонстрировать постоянный прогресс в борьбе с коррупцией. По словам госсекретаря, они видят прогресс в этом вопросе.

Напомним, по словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украине не дают ПДЧ, чтобы не раздражать Россию. Но это вопрос защиты от агрессора, а не его раздражения.

В пресс-релизе после разговора Байдена и Зеленского был изменен текст в части слов американского президента по вступлению Украины в НАТО. Перед разговором, Зеленский в интервью заявил, что вопрос вступления в НАТО нужно решить немедленно так как на кону украинская независимость.