"США підтримують членство України в НАТО", — держсекретар Блінкен

У нашої країни, як вважає держсекретар, є всі потрібні інструменти для інтеграції в Альянс.

Генеральний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО. Про це передає Укрінформ із Комітету закордонних справ Сенату.

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За словами генсека, Україна та США працюють в питанні інтеграції практично на щоденній основі. Для ПДЧ необхідний більший консенсус серед інших країн НАТО.

"Ми підтримуємо членство України в НАТО. І сьогодні в неї є всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку. З тих пір як був створений план дій щодо членства в НАТО, була розроблена низка інших дуже важливих інструментів, покликаних допомогти країнам підготуватися до можливого членства, враховуючи щорічну програму, від якої, за нашою оцінкою, Україна тільки виграє", — заявив Блінкен.

При цьому він додав, що Україна має демонструвати постійний прогрес у боротьбі з корупцією. За словами держсекретаря, вони бачать прогрес у цьому питанні.

Нагадаємо, за словами віцепрем'єрміністрині з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної, Україні не дають ПДЧ, щоб не дратувати Росію. Але це питання захисту від агресора, а не його роздратування.

У пресрелізі після розмови Байдена та Зеленського був змінений текст у частині слів американського президента щодо вступу України в НАТО. Перед розмовою, Зеленський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що питання вступу в НАТО потрібно вирішити негайно, оскільки на кону українська незалежність.