"Никто не хочет раздражать Россию", - Стефанишина о "пробуксовке" с ПДЧ в НАТО для Украины

По мнению вице-премьера, Альянс для Грузии и Украины необходим для защиты от агрессора, а не для его раздражения.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что НАТО не предоставляет Украине ПДЧ для вступления в Альянс из-за РФ. Об этом она заявила во время конференции "Демократия в действии".

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По словам Стефанишиной, еще с момента Бухарестского саммита 2008 года, на котором Украине и Грузии должны были дать ПДЧ, не было движения в Альянс в обеих странах. Однако это не помешало России вторгнуться в Грузию, а затем оккупировать Крым, и начать войну на Донбассе в 2014 году.

"Если мы говорим о наших партнерах, и я говорю не только о США — а также о Франции, Италии, Германии — то никто не хочет раздражать Россию. И мы часто слышим, что только когда сменится руководство России, тогда Украина услышит ответ", — заявила вице-премьер-министр.

Она добавила, что речь идет не о раздражении России, а том, что Украине и Грузии нужно защищаться от агрессора. И по сути, Украина уже делает вклад в коллективную безопасность и оборону, укрепляя южный фланг НАТО. И сейчас подходящее время для того, чтобы создать стратегию для обеих стран. Президент США, по словам Стефанишиной, хорошо осведомлен об Украине.

Напомним, в пресс-релизе после разговора Байдена и Зеленского был изменен текст в части слов американского президента по вступлении Украины в НАТО. Перед разговором, Зеленский в интервью заявил, что вопрос вступления в НАТО нужно решить немедленно так как на кону украинская независимость.