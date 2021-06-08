"Ніхто не хоче дратувати Росію", — Стефанишина про "пробуксування" з ПДЧ в НАТО для України

На думку віцепрем'єрки, Альянс для Грузії та України необхідний для захисту від агресора, а не для його роздратування.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина вважає, що НАТО не надає Україні ПДЧ для вступу в Альянс через РФ. Про це вона заявила під час конференції "Демократія в дії".

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За словами Стефанишиної, ще з моменту Бухарестського саміту 2008 року, на якому Україні та Грузії повинні були дати ПДЧ, не було руху в Альянс в обох країнах. Однак це не завадило Росії вторгнутися в Грузію, а потім окупувати Крим, і почати війну на Донбасі в 2014 році.

"Якщо ми говоримо про наших партнерів, і я говорю не тільки про США — а також про Францію, Італію, Німеччину — то ніхто не хоче дратувати Росію. І ми часто чуємо, що тільки коли зміниться керівництво Росії, тоді Україна почує відповідь", — заявила віцепрем'єрміністриня.

Вона додала, що йдеться не про роздратування Росії, а про те, що Україні та Грузії потрібно захищатися від агресора. І по суті, Україна вже робить внесок у колективну безпеку й оборону, зміцнюючи південний фланг НАТО. І зараз вдалий час для того, щоб створити стратегію для обох країн. Президент США, за словами Стефанишиної, добре обізнаний про Україну.

Нагадаємо, в пресрелізі після розмови Байдена і Зеленського був змінений текст у частині слів американського президента щодо вступу України в НАТО. Перед розмовою Зеленський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що питання вступу в НАТО потрібно вирішити негайно, оскільки на кону українська незалежність.