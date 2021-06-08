У Зеленского объяснили, почему в пресс-релизе изменили слова Байдена по Украине в НАТО

По словам советника главы ОП, существует большая разница между "личной позицией" политиков и тем, что они могут говорить публично.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал, почему в официальном пресс-релизе украинской стороны по состоявшемуся 7 июня телефонному разговору Владимира Зеленского и Джо Байдена произошли корректировки слов президента США о поддержке им предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

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"Первоначальное сообщение о деталях разговора двух лидеров отражало общие позиции и настроение на переговорах. Именно настроение. Затем были уже консультации двух сторон. Были уточнены формулировки по одной из самых чувствительных тем, которые обсуждались", — рассказал Подоляк.

Он отметил, что это является "элементом обычной дипломатической практики" и "не стоит искусственно нагонять драму туда, где ее нет".

"Речь идет лишь о формулировке того, как охарактеризованы устные заявления лидеров во время переговоров. Всегда есть определенные различия в том, как трактуются устные заявления, как передается атмосфера разговора и как дальше дорабатывается официальная трактовка", — поведал Подоляк.

Также он подчеркнул, что существует огромная разница между "личной позицией" и "публичной риторикой" тех или иных политиков касательно возможности предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

"Мы абсолютно осознаем, почему это происходит. И довольно спокойно относимся к этому феномену", — заверил Подоляк.

В то же время сам Зеленский в комментарии "Украинской правде" заявил, что он доволен телефонным разговором с президентом США и считает исправления украинской стороны слов Байдена "несущественными".

"Слова — не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет — это вопрос желания только самого Альянса. Если получит — значит, нас там действительно видят. Если не получит — это тоже вполне конкретный ответ", — заявил Зеленский.

Также он рассказал, что во время разговора Байден выразил ему безусловную поддержку Украине.

Отметим, ранее американская сторона сообщила, что Украина неправильно истолковала высказывание Байдена о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО. Позже пресс-релиз на сайте Офиса президента Зеленского исправили.

Фокус рассказывал, что 7 июня во время телефонного разговора Байден и Зеленский обсудили ряд вопросов, в том числе — ситуацию на Донбассе и вдоль украинско-российской границы. Подоляк охарактеризовал беседу как "обстоятельную сверку позиций двух стран" перед грядущими саммитами, включая встречу президента США с российским коллегой Владимиром Путиным.

Зеленский также сообщил, что во время разговора Байден пригласил его посетить Вашингтон. По словам президента Украины, визит должен состояться уже в июле.