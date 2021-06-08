У Зеленського пояснили, чому в пресрелізі змінили слова Байдена щодо України в НАТО

За словами радника голови ОП, існує велика різниця між "особистою позицією" політиків і тим, що вони можуть говорити публічно.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів, чому в офіційному пресрелізі української сторони щодо телефонної розмови, яка відбулася 7 червня, Володимира Зеленського та Джо Байдена відбулися коригування слів президента США про підтримку ним надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

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"Первісне повідомлення про деталі розмови двох лідерів відображало загальні позиції і настрій на переговорах. Саме настрій. Потім були вже консультації двох сторін. Були уточнені формулювання щодо однієї з найбільш чутливих тем, які обговорювалися", — розповів Подоляк.

Він зазначив, що це є "елементом звичайної дипломатичної практики" і "не варто штучно наганяти драму туди, де її немає".

"Йдеться лише про формулювання того, як охарактеризовані усні заяви лідерів під час переговорів. Завжди є певні відмінності в тому, як трактуються усні заяви, як передається атмосфера розмови і як далі допрацьовується офіційне трактування", — повідав Подоляк.

Також він підкреслив, що існує величезна різниця між "особистою позицією" і "публічною риторикою" тих чи інших політиків щодо можливості надання Україні ПДЧ у НАТО.

"Ми абсолютно усвідомлюємо, чому це відбувається. І досить спокійно ставимося до цього феномену", — запевнив Подоляк.

У той же час сам Зеленський в коментарі "Українській правді" заявив, що він задоволений телефонною розмовою з президентом США і вважає виправлення української сторони слів Байдена "несуттєвими".

"Слова — не важливі, а важливі конкретні вчинки. Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні — це питання бажання тільки самого Альянсу. Якщо отримає — значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає — це теж цілком конкретна відповідь", — заявив Зеленський.

Також він розповів, що під час розмови Байден висловив йому безумовну підтримку Україні.

Зазначимо, раніше американська сторона повідомила, що Україна неправильно витлумачила висловлювання Байдена про важливість надання Україні ПДЧ у НАТО. Пізніше пресреліз на сайті Офісу президента Зеленського виправили.

Фокус розповідав, що 7 червня під час телефонної розмови Байден і Зеленський обговорили низку питань, зокрема — ситуацію на Донбасі та вздовж українсько-російського кордону. Подоляк охарактеризував бесіду як "ґрунтовне звірення позицій двох країн" перед прийдешніми самітами, враховуючи зустріч президента США з російським колегою Володимиром Путіним.

Зеленський також повідомив, що під час розмови Байден запросив його відвідати Вашингтон. За словами президента України, візит повинен відбутися вже в липні.