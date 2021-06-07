"Сверка позиций двух государств": в ОП рассказали, о чем говорили Байден с Зеленским

В администрации президента Украины заявили, что лидеры стран во время телефонного разговора обсуждали множество вопросов, в том числе — Донбасс и "СП-2".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию "Страна" рассказал, что прошедший 7 июня телефонный разговор президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским был "абсолютно предметным, доверительным и касался широкого спектра вопросов, в том числе — безопасности в регионе и ситуации на Донбассе".

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"Фактически, это была обстоятельная сверка позиций двух государств перед предстоящими в июне саммитами. В частности, перед саммитом НАТО и встречей президента США с президентом РФ", — рассказал Подоляк.

По его словам, общение Байдена с Зеленским продлилось дольше, чем было запланировано изначально.

Также советник главы ОП подчеркнул, что, несмотря на множество слухов об "охлаждении отношений между Украиной и США", американский президент напрямую пригласил украинского коллегу встретиться в Вашингтоне.

"Это абсолютно недвусмысленно ставит точку во всех намеренно распространяемых слухах и спекуляциях о том, что якобы есть какие-то препятствия для контактов наших президентов. Никаких препятствий нет и быть не могло. У двух стран полноценные и максимально доверительные партнёрские отношения", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что во время общения с Зеленским Байден подтвердил, что американская сторона неизменно поддерживает интеграцию Украины с НАТО и важность предоставления Украине ПДЧ (плана действий по членству в НАТО).

"Также предметно и всеобъемлюще обсудили и вопрос о больших рисках строительства "Северного потока — 2". Президент Владимир Зеленский отметил, что этот вопрос точно нельзя считать экономическим, это, скорее, вызов для безопасности Европы и Украины", — рассказал Подоляк.

По его словам, Байден подтвердил Зеленскому неизменность максимально широких гарантий Украине в сфере безопасности.

Отметим, сам президент Украины также сообщил, что во время разговора американский лидер пригласил его посетить Вашингтон. По словам Зеленского, визит должен состояться уже в июле.

Ранее Фокус разбирался о чем будут говорить во время саммита Байден с президентом РФ Владимиром Путиным, который должен состояться 16 июня в Женеве, и как их общение может отразиться на Украине.

Также Фокус рассказывал, что известно об отеле InterContinental в Женеве, в котором пройдет встреча президентов США и РФ.