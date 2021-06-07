Байден провел телефонный разговор с Зеленским

В ходе беседы президента Украины пригласили в Вашингтон. Визит должен состоятся уже в июле.

Сегодня, 7 июня, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе общения американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон. Поездка президента Украины в столицу США должна состояться уже этим летом.

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Об этом сообщил журналистам во время брифинга советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводил телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", — отметил Салливан.

Он рассказал, что Байден готов встретиться с Зеленским в Вашингтоне после его поездки в Европу.

По словам Салливана, президент США заверил украинского лидера, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве он будет отстаивать интересы, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Советник Байдена также заявил, что американский лидер намерен изложить Путину план США на случай "пагубных действий РФ".

В свою очередь Зеленский на своей странице в Twitter поблагодарил Байдена за приглашение в Вашингтон и отметил, что визит состоится уже в июле.

"Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", — написал Зеленский.

Отметим, двусторонняя встреча Байдена с Путиным в Женеве должна состояться уже 16 июня.

Ранее Фокус разбирался о чем будут говорить во время саммита Байден с Путиным, и как их общение может отразиться на Украине.

Также Фокус рассказывал, что известно об отеле InterContinental в Женеве, в котором пройдет встреча президентов США и РФ.