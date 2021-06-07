Байден провів телефонну розмову із Зеленським

У ході бесіди президента України запросили до Вашингтона. Візит має відбутися вже в липні.

Сьогодні, 7 червня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. У ході спілкування американський лідер запросив українського колегу відвідати Вашингтон. Поїздка президента України в столицю США повинна відбутися вже цього літа.

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Про це повідомив журналістам під час брифінгу радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Я прийшов сюди (на брифінг) з Овального кабінету, де президент Байден проводив телефонну розмову з президентом України Зеленським", — зазначив Салліван.

Він розповів, що Байден готовий зустрітися із Зеленським у Вашингтоні після його поїздки в Європу.

За словами Саллівана, президент США запевнив українського лідера, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві він буде відстоювати інтереси, суверенітет і територіальну цілісність України.

Радник Байдена також заявив, що американський лідер має намір викласти Путіну план США на випадок "згубних дій РФ".

У свою чергу Зеленський на своїй сторінці у Twitter подякував Байдену за запрошення до Вашингтона і зазначив, що візит відбудеться вже в липні.

"Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США", — написав Зеленський.

Зазначимо, двостороння зустріч Байдена з Путіним у Женеві повинна відбутися вже 16 червня.

Раніше Фокус розбирався, про що говоритимуть під час саміту Байден з Путіним, і як їхнє спілкування може відбитися на Україні.

Також Фокус розповідав, що відомо про цей готель InterContinental у Женеві, у якому пройде зустріч президентів США і РФ.