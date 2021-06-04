Украина, Китай, ядерное оружие и СП-2: о чем будут говорить Байден с Путиным в Женеве

Лидеры США и России встретятся в Женеве меньше, чем через две недели — 16 июня. Фокус узнавал, о чем будут разговаривать лидеры двух стран и как саммит может отразиться на Украине.

Официальные сообщения, как принято, сформулированы максимально обтекаемо: пресс-служба Кремля говорит, что стороны обсудят перспективы российско-американских отношений, международную политику, борьбу с пандемией коронавируса, региональные конфликты и стратегическую стабильность. Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки отмечает, что Путин с Байденом обсудят "весь спектр насущных вопросов", поскольку американская сторона стремится "восстановить предсказуемость и стабильность" в отношениях между странами.

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Фокус попробовал спрогнозировать повестку саммита, изучив уже озвученные мнения политиков, комментаторов и экспертов.

США, РФ и Украина: есть ли повод для оптимизма?

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава Российской Федерации Владимир Путин должны встретиться на двустороннем саммите в Женеве, 16 июня. Встрече предшествовал рост напряженности в отношениях США и РФ — это и публичное заявление Байдена "Да, Путин — убийца" (и ответ "кто обзывается, тот так и называется"), взаимная высылка дипломатов и новые санкции США в отношении России (в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального), непрямые обвинения российских спецслужб в причастности к хакерским атакам. Больше того, даже когда дата саммита уже была согласована, Байден заявил, что "даст Путину понять, что американская сторона не будет стоять в стороне и не позволит нарушать права человека". При всем этом США неожиданно уступили в серьезном вопросе: отказались препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2". Для Украины это действительно принципиальный момент.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, которая состоялась 6 мая, заявил украинскому "Интерфаксу", что разговор Путина и Байдена в Женеве "пройдет в интересах Украины".

"Более того, мы уже получили заверение наших американских партнеров о том, что они ничего не будут решать относительно Украины без учета наших интересов", — заявил тогда Кулеба.

[ + – ] Дмитрий Кулеба уверен, что разговор Путина и Байдена "пройдет в интересах Украины"

20 мая в интервью "Радио НВ" глава МИД Украины поделился, что, по его мнению, переговоры Путина с Байденом не изменят отношение США к Украине.

"Игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории", — рассказал глава украинской дипломатии.

27 мая первый президент Украины и руководитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24" заявил, что грядущая встреча Путина и Байдена "обязательно скажется на переговорах по конфликту на востоке Украины". Он считает, что Путин с Байденом будут обсуждать вопрос Украины, причем президент США "обязательно поставит вопрос перед российским лидером о необходимости покинуть украинскую территорию".

"Обязательно, я думаю, такой вопрос будет поставлен, и это, безусловно, повлияет в дальнейшем на нашу работу на площадке минской пока еще и в Нормандском формате", — отметил Кравчук.

[ + – ] Владимир Зеленский полагает, что обсуждение украинского вопроса будет предварительно согласовано с Киевом Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встречу лидеров США и РФ тоже держит в поле зрения. Во время пресс-конференции 20 мая он заявил, что в разговоре с Путиным Байден будет обсуждать украинский вопрос лишь с тех позиций, которые Вашингтон предварительно согласует с Киевом.

Тогда же Зеленский поделился опасением, что в ходе грядущей встречи на США могут "надавить", заставив снять санкции со строящегося газопровода "Северный поток-2".

"Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это, говорю откровенно, будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния", — предупредил Зеленский. Однако вскоре после этого в Белом доме официально подтвердили намерение Вашингтона отказаться от санкций в отношении "Северного потока-2". Уже 25 мая Байден заявил, что они пошли на такой шаг из-за того, что проект почти завершен, а новые ограничения могут повредить отношениям США и Европы.

Пожелания и "красные линии" для Украины

Руководитель "Украинского фонда исследованиий" Юлия Каздобина, рассказывая "Укринформу" об ожиданиях от грядущей встрече Байдена с Путиным в Женеве, отмечает, что перед переговорами украинской стророне стоило бы четко сформулировать свои пожелания и "красные линии". Впрочем, считает эксперт, саммит не принесет каких-либо конкретных сдвигов или результатов и будет похож скорее на "некий обмен требованиями и угрозами".

Украина, по словам Каздобиной, станет лишь одним из множества вопросов, которые будут обсуждать президенты США и РФ во время встречи в Женеве. Украине, полагает она, можно рассчитывать на поддержку Байдена в вопросе территориальной целостности нашей страны и на продолжение политики сдерживания агрессии России. Впрочем, подчеркивает эксперт, делать США это будут опираясь на собственное видение и свои интересы.

Политолога и журналиста Виктора Каспрука смущает тот факт, что президент США не планирует встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным.

"Думаю, это говорит о том, что в Вашингтоне решили не согласовывать полностью свои позиции с Киевом, пока не услышат от Москвы, что она хочет от Украины", — поясняет Каспрук.

Политолог допускает, что если бы сперва состоялась встреча украинского и американского президентов, то во время саммита в Женеве Байден был бы готов "давить на Путина".

[ + – ] Владимир Путин и Джо Байден Фото: коллаж Фокус

"Впрочем, можно не сомневаться, что Путин готов выбросить на стол свои козыри. Это и российские бомбардировщики в Сирии, и войска вокруг границ Украины, и "Северный поток-2", и усиление Балтийского и Черноморского флотов", — утверждает Каспрук.

Также эксперт не исключает, что во время переговоров Путин предпримет попытку убедить Байдена, что Украина является зоной стратегических интересов России в обмен на обещание "не трогать страны Балтии и Польшу". Впрочем, считает Каспрук, украинский вопрос вряд ли станет самым главным во время переговоров в Женеве.

Украинский политилог Максим Яли поделился мнением, что по итогам встречи президентов России и США не будет озвучено никаких конкретных решений по Украине, даже если таковые будут достигнуты. И, по его словам, о результатах саммита в Женеве для нашей страны можно будет суть лишь спустя какое-то время.

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"Если Байден не пойдет на уступки Путину по Украине — вскоре увидим очередное обострение на Донбассе. В обратном случае, в украинском информационном пространстве представители власти снова заговорят о целесообразности подачи воды в Крым. Именно это для Кремля сейчас главный приоритет на краткосрочную перспективу. То же касается выборов в ОРДЛО по российскому сценарию", — рассказывает Яли.

Впрочем, считает политолог, Вашингтон публично будет заявлять о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины ведь, по словам эксперта, наша страна является главным "козырем" в "геополитическом преферансе Байдена с Путиным".

Украинский политолог Андрей Ермолаев в комментарии "Вестям" предположил, что одной из тем саммита в Женеве может стать ситуация на Донбассе.

"Это инструмент, если надо будет договариваться об уступках, на которые обе стороны готовы будут пойти. Гласно или негласно, но Киеву могут дать после этой встречи сигнал, что вопрос Донбасса должен рассматриваться как внутренняя проблема", — утверждает политолог.

По его словам, в таком случае Киеву необходимо будет прорабатывать новые подходы к восстановлению территориальной целостности страны.

"Не случайно Зеленский на пресс-конференции сказал о референдуме, но не выносить же на него банальное "хотите ли войны": не исключаю, что на него могут вынести вопрос особых статусов для региона", — подчеркнул Ермолаев.

[ + – ] Встреча Путина и Байдена Фото: УП

О чем еще могут говорить Путин и Байден в Женеве

1 июня представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон рассматривает грядущую встречу как "жизненно важную часть защиты интересов Америки". "Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий, а не вопреки им. Байден — самый эффективный коммуникатор американских ценностей и приоритетов, и прямой разговор с президентом Путиным — самый эффективный способ понять, какие у России планы и намерения", — отметила Жан-Пьер.

А на следующий день российская газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в Москве и Вашингтоне написала, что администрации президентов пытаются согласовать совместное заявление Путина и Байдена, которое те обнародуют по итогам саммита в Женеве. Правда, по этому поводу замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже сообщил, что "шлифовка" текста может продлиться вплоть до дня встречи в Женеве.

"Если сторонам удастся договориться о содержании текста и конкретных формулировках, это уже будет достижением, поскольку с предыдущей американской администрацией Кремлю этого сделать не удалось", — утверждает издание.

Договор СНВ-3

Политолог Даниил Богатырев отметил, что одной из важных тем во время встречи Путина и Байдена станет также договор СНВ-3 (договор между США и РФ о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений, принятый в 2010 году).

"РФ и США не хотят скатывания к горячей/ядерной войне, а потому продлили СНВ-3 и будут продлевать другие подобные договоры", — рассказал Богатырев.

"Худой мир"

Политолог Руслан Бортник заявил, что одной из важных тем саммита может стать вопрос востановления дипломатических отношений, которые ухудшаются в последние несколько лет.

"Кроме того, речь пойдет об экономических отношениях и конкуренции, поэтому говорят о совместном противодействии угрозе COVID-19 и терроризму", — сказал Бортник.

Региональные конфликты

Также, считает Руслан Бортник, лидеры США и РФ во время переговоров будут осбуждать ситуацию в Сирии, Иране, Нагорном Карабахе и Беларуси.

Китай и Арктика

Политолог Андрей Ермолаев предполагает, что во время саммита Путин с Байденом обсудят стратегические вопросы международной политики.

"Это вопрос Китая — США ищут пути сдерживания его сближения с РФ. Вопрос Арктики, ведь именно через нее вследствие потепления могут пройти морские пути", — отметил Ермолаев.

Кроме того, утверждает он, президенты в Женеве могут обсуждать баланс сил в Европе, в том числе — в газовых вопросах.

"Северный поток — 2"

Виктор Каспрук считает, что главным вопросом грядущего саммита президентов США и России в столице Швейцарии может стать вопрос газопровода "Северный поток-2".

"Но здесь необходимо учитывать, что санкции уже наложены, и их полностью отменить Байден не сможет, поскольку это бы принесло огромные репутационные потери для Соединенных Штатов", — утверждает эксперт.

Last but not least

Также не исключено, что во время встречи Байден с Путиным поднимут вопросы подавления свободы слова в РФ и политических преследований, в том числе — оппозиционера и основателя российского "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального. Здесь стоит вспомнить, что ко 2 июня США должны были ввести второй пакет санкций, связанных с делом Навального. В связи с этим издание Foreign Policy отмечало, что Байдену придется сделать выбор: либо ввести жесткие санкции и поставить саммит под угрозу срыва, либо смягчить санкционный пакет, "прогнувшись" перед РФ. Автор статьи допускает и третий вариант: "администрация Байдена может тихо проигнорировать дату введения санкций, посмотреть на результаты встречи с Путиным и лишь по ее итогам решить вопрос о дальнейших карательных мерах". Издание напоминает, что именно так поступил в свое время Дональд Трамп, переждав полгода после истории с отравлением Скрипалей.

Итак, список тем для осбуждения у лидеров России и США достаточно велик. И, вероятно, далеко не все из них получится обсудить 16 июня. Тем не менее множество экспертов с нетерпением ждут этих переговоров, называя их главным политическим событием если не всего лета, то точно июня 2021 года.

"Непонятно, зачем это США": встреча Байдена с Путиным не всех приводит в восторг

Далеко не все считают грядущую двухстороннюю встречу американского и российского лидеров удачной идеей. Так, руководитель организации "Freedom House" Дэвид Крамер рассказал "Радио Свобода", что не понимает зачем вообще организовывается эта встреча, заявив, что считает любые переговоры с Путиным бессмысленными.

"Саммиты созываются, когда есть надежда на достижение результатов. Чего мы можем ожидать от этой встречи? Обещаний Путина прекратить хакерские атаки, вмешательство в наши выборы или прекратить преследование оппозиции внутри страны? В их исполнение невозможно поверить", — рассказал Крамер.

Глава "Freedom House" заявил, что не знает, какую выгоду США могут получить от грядущей встречи Байдена с Путиным. По его словам, положительный результат у саммита будет лишь в том случае, если американский лидер пригрозит своему российскому коллеге персональными санкциями.

Американский журналист Дэвид Саттер также отмечает, что для него является "очень большой загадкой" почему Байден решился на встречу с Путиным.

"Саммит фактически укрепит позиции Путина, даст сигнал российскому народу, что мир уважает Путина и с ним считается. Это именно то, что требуется Путину", — рассказал Саттер.

Эрик Ширяев, руководитель лаборатории репутационной политики Университета Джорджа Мэйсона США, также поделился мнением, что грядущие переговоры, скорее всего, не приведут ни к каким результатам. По его словам, подобным шагом Байден пытается продемонстировать американскому избирателю, что он является надежным человеком и гарантом стабильности.

"Для американской общественности, особенно для демократов, это может быть неплохим сигналом: видите, наш президент действует ответственно, он, несмотря на санкции, хочет установить деловые рабочие отношения с Кремлем", — отметил Ширяев.

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров — который также находится в рядах системной оппозиции — в статье для WSJ также отметил, что неизвестно что получат США от грядущего саммита.

"История не раз демонстрировала, что политика умиротворения в отношении диктатора лишь убеждает его в том, что вы слишком слабы, чтобы противостоять ему, и провоцирует дальнейшую агрессию", — написал Каспаров.

США, по мнению российского оппозиционера, ничего не нужно от Путина помимо того, чтобы РФ перестала вторгаться на территории других стран, вмешиваться в чужие выборы и совершать хакерские атаки с политическими убийствами. Однако, считает Каспаров, лидер России не остановится, если его не остановят другие.

[ + – ] Гарри Каспаров: "Да, даже Рональд Рейган встречался с Советами. Но он делал это... с позиции силы" Фото: facebook/kasparovhome

Каспаров пишет, что Запад должен вести в отношении Путина более жесткую политику, в том числе — проучив Александра Лукашенко.

"Нормализация отношений с диктатурой лишь нормализует диктатуру. Да, даже Рональд Рейган встречался с Советами. Но он делал это, предъявляя конкретные требования в области национальной и глобальной безопасности, а также с позиции силы. Для встречи Байдена и Путина пока такой повестки нет", — утверждает Каспаров.

[ + – ] Владимир Путин и Джозеф Байден Фото: RTVI

"Не нужно бояться": что думают о встрече Байдена и Путина в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель 25 мая, вскоре после согласования даты встречи Байдена и Путина в Женеве, отметила, что она будет рада, если эти переговоры все же состоятся.

"Такие встречи всегда были, даже в период "холодной войны". У дипломатии есть только один шанс — если люди разговаривают друг с другом", — заявила Меркель.

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис 26 мая на своей странице в Twitter написал, что швейцарцы рады предложить "добрые услуги США и РФ" в виде площадки для переговоров, подчеркнув, что их страна "привержена диалогу и дипломатии".

Бывший президент СССР Михаил Горбачев 27 мая, сказал российскому "Интерфаксу", что Путину и Байдену в Женеве "будет о чем поговорить", отметив, что с новым лидером США "можно договариваться".

"Надо строить доверие. Команда прежнего президента США оказалась ненадежной. К сожалению, это так. Но сейчас надо говорить, спорить, и в конечном счете это даст позитивный результат", — посоветовал коллегам Горбачев. Он заявил, что РФ и США могут выстроить доверительный диалог, отметив, что это необходимо для восстановления стратегической стабильности. Также Горбачев подчеркнул, что сторонам, хоть это и будет трудно, необходимо решать региональные конфликты.

"Не надо бояться переговоров. Надо встречаться", — резюмировал бывший лидер СССР.

29 мая в офисе Генсека ООН Антониу Гутерреша рассказали "РИА Новости", что тот также приветствует новость о встрече Путина и Байдена 16 июня. Гутерреш рассчитывает, что у президентов США и РФ получится выстроить конструктивный диалог о разоружении и контроле над вооружениями, в том числе — через новое соглашение, которое может заменить СНВ-3.

Ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин 29 мая заявила ТАСС, что считает предстоящую встречу Путина с Байденом "важным событием, которое должно положительно сказаться на ситуации в мире", отметив, что Китай придерживается сходных позиций с Россией по ключевым вопросам международной повестки.