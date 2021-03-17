Байден заявил, что считает Путина убийцей

Президент США уверен, что лидер РФ должен "заплатить за вмешательство в президентские выборы 2020 года".

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста издания АВС News, назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".

По словам Байдена, он предупреждал лидера РФ о возможных последствиях вмешательства в президентские выборы в США 2020 года еще во время телефонного разговора, который состоялся в конце января 2021 года.

"Он заплатит цену за вмешательство в выборы. Мы долго разговаривали, он и я — я знаю его достаточно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", — отметил Байден во время свежего интервью.

Впрочем, уточнять каким образом он собирается заставить Путина "заплатить" президент США не стал.

Также Байден отметил, что его администрация может сотрудничать с Кремлем по направлениям, которые являются выгодными обеим странам.

Отметим, 16 марта главное разведывательное управление США опубликовало отчет, согласно которому Путин якобы "курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры Байдена в преддверии президентских выборов в США в 2020 году". Также, согласно документу, Иран пытался "подорвать" инициативу о переизбрании Дональда Трампа на второй срок.

"Эти усилия противников США направлены на обострение разногласий и подрыв доверия к нашим демократическим институтам", — заявила директор разведывательного управления США Аврил Хейнс, комментируя опубликованный отчет.

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что, согласно отчету американской разведки, одним из тех, через кого Путин пытался влиять на президентские выборы в США, якобы был внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.

В мае 2020 года Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров на Петра Порошенко с Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

В сентябре 2020 года Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Андрея Деркача, а также против трех граждан России, за вмешательство в американские выборы, а также за причастность к кибератакам на США.

В январе 2021 года Минфин США ввел санкции и против нардепа Александра Дубинского. В публикации ведомства отмечается, что у него обнаружены связи с Деркачем.

1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" в ВРУ, а 15 марта — и из партии, Киевскую областную ячейку которой тот возглавлял.