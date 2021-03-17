Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею

Президент США впевнений, що лідер РФ повинен "заплатити за втручання у президентські вибори 2020 року".

Президент США Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста видання АВС News, назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею", який "повинен заплатити за втручання у вибори США".

За словами Байдена, він попереджав лідера РФ про можливі наслідки втручання у президентські вибори в США 2020 року ще під час телефонної розмови, яка відбулася в кінці січня 2021 року.

"Він заплатить ціну за втручання у вибори. Ми довго розмовляли, він і я — я знаю його досить добре. І розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові", — зазначив Байден під час свіжого інтерв'ю.

Втім, уточнювати яким чином він збирається змусити Путіна "заплатити" президент США не став.

Також Байден зазначив, що його адміністрація може співпрацювати з Кремлем за напрямками, які є вигідними обом країнам.

Зазначимо, 16 березня головне розвідувальне управління США опублікувало звіт, згідно з яким Путін нібито "курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Байдена напередодні президентських виборів у США у 2020 році". Також, згідно з документом, Іран намагався "підірвати" ініціативу про переобрання Дональда Трампа на другий термін.

"Ці зусилля противників США спрямовані на загострення розбіжностей і підрив довіри до наших демократичних інститутів", — заявила директор розвідувального управління США Евріл Гейнс, коментуючи опублікований звіт.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що, згідно зі звітом американської розвідки, одним з тих, через кого Путін намагався впливати на президентські вибори в США, нібито був позафракційний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач.

У травні 2020 року Деркач опублікував кілька аудіозаписів нібито розмов на Петра Порошенка з Джо Байденом і головою Держдепу Джоном Керрі, які, за його словами, підтверджують, що Байден вимагав звільнити генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував справу компанії "Burisma", членом якої був син віце-президента Гантер.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти народного депутата Андрія Деркача, а також проти трьох громадян Росії, за втручання в американські вибори, а також за причетність до кібератаки на США.

У січні 2021 року Мінфін США ввів санкції і проти нардепа Олександра Дубінського. У публікації відомства зазначається, що у нього виявлений зв'язок з Деркачем.

1 лютого Дубинського виключили з фракції "Слуга народу" у ВРУ, а 15 березня — і з партії, Київський обласний осередок якої той очолював.