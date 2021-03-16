Путин при помощи украинского депутата "влиял" на американские выборы, – отчет разведки США

В отчете говорится, что президент РФ контролировал деятельность Андрея Деркача. Тот якобы помогал людям Трампа с информацией, дискредитирующей Байдена.

Президент России Владимир Путин знал и мог руководить усилиями РФ по "манипулированию президентской кампанией в США в 2020 году" в пользу бывшего президента Дональда Трампа. Агентство Reuters во вторник, 16 марта, сообщило, что, по данным американской разведки, для этих манипуляций использовались "вводящие в заблуждение или необоснованные обвинения против кандидата Джо Байдена".

Такую оценку Управление директора национальной разведки дало в 15-страничном отчете о вмешательстве в выборы. В нем говорится, что сторонники и союзники Трампа играли на руку Москве, усиливая обвинения в адрес Байдена со стороны "связанных с Россией украинских политических деятелей" в преддверии выборов 3 ноября.

В отчете говорится, что Путин "контролировал деятельность Андрея Деркача", украинского депутата, якобы имеющего связи с российской разведкой.

"По нашим оценкам, российские лидеры предпочли, чтобы бывший президент Трамп переизбрался, несмотря на то, что они воспринимали некоторые действия его администрации как антироссийские", — говорится в сообщении.

В разведке США считают, что Деркач, а также представитель российской разведки Константин Килимник встречались с людьми, имевшими отношение к Трампу, и предоставляли им материалы для проведения расследования, которое позволило бы обвинить Байдена в коррупции, а Деркач выпустил четыре аудиозаписи с участием кандидата в президенты.

Это относится к разговорам, которые правые деятели в США привели в качестве доказательства того, что Байден пытался защитить своего сына Хантера от расследования в Украине.

Килимник был соратником Пола Манафорта, который возглавлял избирательную кампанию Трампа в 2016 году.

В отчете также говорится, что агенты РФ пытались "обмануть" сотрудников украинской энергетической компании Burisma, вероятно, в попытке собрать информацию, касающуюся семьи президента Байдена. Сын Джо Байдена – Хантер Байден – входил в совет директоров Burisma.

В числе других попыток повлиять на избирателей – "разносторонняя скрытая кампания влияния Ирана, направленная на то, чтобы подорвать поддержку Трампа". Глава Белого дома вывел США из международной ядерной сделку с Ираном и ввел новые санкции.

Повлиять на выборы якобы пытались также Куба, Венесуэла и ливанская боевая группировка "Хезболла", но в целом эти попытки были "меньшего масштаба, чем те, которые проводились Россией и Ираном".

Ранее, министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Андрея Деркача, а также против трех граждан России, за вмешательство в американские выборы, а также за причастность к кибератакам на США.

Напомним, ранее внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Он также обнародовал факты вывода из Украины миллиардов долларов на счета компании семьи Байденов.

Деркач также выдвигал обвинения о вмешательстве бывшего руководства американского посольства в дела Украины, а также о вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году, с целью не допустить победу Дональда Трампа.