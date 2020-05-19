Нардеп Деркач опубликовал якобы разговоры Байдена и Порошенко об увольнении Шокина

На одной из записей человек с похожим на Порошенко голосом говорит, что попросил уйти Шокина в отставку, несмотря на отсутствие обвинений в коррупции в его адрес

Внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри. По его словам, они подтверждают, что Байден потребовал уволить генпрокурора Виктора Шоника, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Деркач утверждает, что записи ему передали неназванные журналисты расследователи. При этом запись разговора якобы сделал сам Порошенко.

На записи от 3 декабря якобы Керри просит Порошенко "рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры". При этом он ссылается на "обеспокоенность" вице-президента Джо Байдена.

На записи от 18 февраля человек с похожим на Порошенко голосом говорит, что, "несмотря на отсутствие обвинений в коррупции и любых другий неправомерных действий", попросил Шокина уйти в отставку и гепрокурор согласился.

Далее приводится запись разговора Байдена и Порошенко от 22 марта 2016 года, который состоялся за несколько дней до голосования в Раде по увольнению Шокина.

"В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов", - говорит Байден.

"Чрезвычайно сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко", - отвечает Порошенко.

Во время следующего разговора якобы Байден приветствует назначение нового генпрокурора и говорит, что ему нужно будет работать над "возмещения ущерба" от деятельности Шокина.

Напомним, сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.

Деркач также ранее выдвигал обвинения о вмешательстве бывшего руководства американского посольства в дела Украины, а также о вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году, с целью не допустить победу Дональда Трампа.

Как ранее сообщал Фокус:

На 3 ноября в США запланированы президентские выборы. Главным соперником действующего главы Белого дома будет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

При этом Трамп неоднократно обвинял Байдена и его сына Хантера в коррупции и настаивал на необходимости расследования их деятельности как в США, так и в Украине. Поднимал этот вопрос он и во время телефонного разговора с президентом в июле 2019 года, который стал основанием для начала процесса импичмента в отношении Трампа в США.