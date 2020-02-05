Импичмент отменяется. Сенат оправдал Трампа

Демократическое меньшинство не смогло добиться отставки Дональда Трампа. Обвинения против главы Белого дома поддержал только один республиканец – Митт Ромни

Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа. Об этом сообщает СNN.

Сенаторы голосовали поименно. Обвинения по первой статье (злоупотребление властью при попытке оказать давление на Украину) поддержали 48 сенаторов. Среди них был только один республиканец – Митт Ромни (это первый подобный случай в американской истории). Против проголосовали – 52.

Обвинения по второй статье (препятствование деятельности Конгресса, которое выразилось в отказе сотрудничать с расследованием) поддержали 47 сенаторов. Против проголосовали – 53.

Отеметим, что в Сенате в отличие от Палаты представителей большинство принадлежит Республиканской партии (53 места из 100). Демократическую партию представляют 45 сенаторов. Еще два сенатора – беспартийные, которые находятся в коалиции с демократами.

Для осуждения главы Белого дома необходимо было набрать 67 голосов сенаторов по любой из статей обвинения.

Напомним, поводом для импичмента стала публикация в СМИ информации о давлении администрации Дональда Трампа на украинские власти с целью инициировать расследование против компании "Burisma", в которой работал Хантер Байден - сын бывшего вице-президента и вероятного соперника Трампа на следующих выборах Джо Байдена. В качестве примеров такого давления приводились решение о заморозке военной помощи Украине, отмена поездки вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Владимира Заленского и встречи советников Трампа с представителями украинского президента.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси официально запустила процедуру импичмента Трампу. Основанием для такого решения стала жалоба анонимного осведомителя ЦРУ, в которой говорилось, что Трамп пытался надавить на Зеленского в ходе телефонного разговора 25 июля. Так как Палата обладает полномочиями формулировать и выдвигать обвинение в деле об импичменте, демократы начали вызывать свидетелей для сбора показаний.

Возглавили расследование три комитета Палаты представителей – судебный, комитет по разведке и юридический комитет. За время расследования были заслушаны такие высокопоставленные чиновники, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент, Уильям Тейлор, Александр Виндман и другие.

Ко второму этапу импичмента Палата представителей перешла 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Таким образом, начались публичные слушания по делу, а также были обнародованы стенограммы с закрытых слушаний.

В это же время, сам Трамп процесс, запущенный демократами, называл "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения, выдвинутые против него. Республиканская партия поддерживала мнение президента, называя процедуру импичмента нецелесообразной.

Демократы, в частности глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер, утверждали, что процесс импичмента отвечает всем требованиям закона.

10 декабря Судебный комитет Палаты представителей обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Президента обвинили в злоупотреблении властью в вопросе Украины, а также в препятствовании расследованию Конгресса. А уже 19 декабря Палата проголосовала за импичмент и 25 января передала дело в Сенат.

16 января республиканское большинство Сената решило заслушать дело по максимально укороченной процедуре — стороне обвинения и стороне защиты дано по 24 часа на то, чтобы донести свою позицию, после чего у каждого сенатора будет право задать вопросы. От вызова свидетелей республиканцы отказались.

Ни один президент США не был отстранен от власти в результате процедуры импичмента. Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1998 году), за импичмент которых проголосовала Палата представителей, были оправданы Сенатом. Ричард Никсон в 1974 году добровольно ушел в отставку после начала процедуры импичмента.