Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа
2019-12-19 07:14:00
В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате
В среду, 18 декабря, Палата представителей США утвердила заключительное обвинение против президента Дональда Трампа в деле об импичменте.
Об этом сообщает CNN.
Результаты голосования в Палате, в которой большинство принадлежит демократами, не стали неожиданностью. Заседание по импичменту началось сегодня в 09:00 (14:00 по Гринвичу) с дебатов между республиканцами и демократами. После чего, произошло окончательное голосование.
Первую статью обвинений о злоупотреблении властью поддержали 230 конгрессменов, против высказались 197.
Вторая статья – препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте – набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.
Во время дебатов демократы настаивали, что их действия диктуются необходимостью остановить президента, который злоупотребляет властью на виду у всей страны, пока он не нанес еще большего ущерба.
"Мы не хотели этого. Но поведение президента Трампа заставило нашу конституционную республику прибегнуть к самозащите", – заявил глава демократического большинства в Палате представителе Стэнли Хоер.
Республиканцы же утверждали, что импичмент президента был начат демократами, которые были враждебно настроены по отношению к Трампу сразу после его прихода в Белый дом.
"Этот импичмент был затеян с целью поиска преступления, – заявил глава республиканского меньшинства Стив Скализ, – и они его так и не нашли".
В течение трех месяцев президент Дональд Трамп боролся с расследованием импичмента, блокируя показания свидетелей, опровергая документы и жалуясь в Twitter, что ни один американский президент не подвергался таким нападкам со стороны политических конкурентов.
Но Судебный комитет Палаты представителей все же выдвинул официальные обвинения против президента. Его обвинили в злоупотреблении властью в вопросе Украины, а также в препятствовании расследованию Конгресса. В комитете отметили, что Трамп совершил злонамеренные действия, которые будет продолжать совершать, если его не остановить
В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате, который контролируется республиканцами. С большинством в две трети сенаторов-республиканцев, Трамп вполне может остаться в президентском кресле, как минимум до выборов в ноябре 2020 года.
Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868 год) и Билла Клинтона (1998 год), за импичмент которого проголосовала Палата представителей. И в случае Джонсона, и в случае Клинтона голосование в сенате было в их пользу, и они остались на своих постах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
- Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- Президент США Дональд Трамп назвал эти обвинения "смехотворными".