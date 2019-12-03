Импичмент Трампа: республиканцы подготовили защищающий президента документ

Представители Республиканской партии опровергают утверждения демократов о том, что Трамп якобы оказывал давление на Украину

Накануне рассмотрения судебным комитетом Конгресса США законности импичмента президенту США Дональду Трампу, которое запланировано на 4 декабря, Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.

Документ опубликован на сайте партии.

В отчете на 123 страницы говорится, что Трамп не нарушал законодательство в результате его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также, по мнению республиканцев, в представленных утверждениях демократов и в словах свидетелей с их стороны "нет доказательств о наличии подкупа, вымогательства или каких-либо других серьезных преступлений".

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"Расследование импичмента и то, как его проводят демократы, создает опасный прецедент", – говорится в документе.

Республиканцы опровергают утверждения демократов о том, что Трамп якобы оказывал давление на Украину, требуя начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдера в обмен на военную помощь Украине.

Телеканал CNN сообщает, что публикацией этого документа, республиканцы опередили демократов, которые пока не опубликовали официальный отчет со своими доводами. Они собирались представить доклад во вторник, 3 декабря.

Трамп уже прокомментировал появление этого отчета. Он отметил, что читал документ в самолете по дороге в Лондон, где состоится саммит НАТО.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.