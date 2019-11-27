Республиканские друзья Путина. Как Белый дом продвигает теорию украинского вмешательства в выборы

На фоне расследованию по импичменту вслед за Дональдом Трампом сенаторы-республиканцы и даже госсекретарь Майк Помпео заговорили об украинском вмешательстве в выборы 2016 года. Американские СМИ пишут, что таким образом глава Белого дома пытается отвести от себя угрозу и одновременно играет на руку Владимиру Путину

Члены Республиканской партии США во главе с президентом Дональдом Трампом все чаще озвучивают теорию заговора о том, что именно Украина вмешалась в выборы 2016 года. Предполагается, что серверы Национального комитета Демократической партии США (DNC) были взломаны украинской стороной.

Взлом сервера Демократической партии был зафиксирован в конце апреля 2016 года. В результате вмешательства произошла утечка, когда WikiLeaks опубликовало почти 20 тысяч электронных писем, написанных или полученных чиновниками комитета. К расследованию атаки была привлечена фирма CrowdStrike, которая определила, что к произошедшему были причастны российские хакеры, связанные с правительством РФ. Большинство претензий республиканцев и Трампа связаны с CrowdStrike, ее связывают с Украиной. Трамп даже заявлял, что сервер с пропавшей электронной перепиской Хиллари Клинтон находится в Украине.

Несмотря на многочисленные опровержения данной теории со стороны профильных чиновников, послов и разведывательного сообщества, она продолжает поддерживаться республиканцами. Так, недавно сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Нили Кеннеди ответил на вопрос ведущего о том, кто же взломал серверы DNC и Клинтон.

"Я не знаю, как и вы или же кто-то другой", – заявил сенатор.

На заявление ведущего о том, что все разведывательное сообщество США говорит, что серверы взломала Россия, сенатор сообщил: "Правильно, но это могла быть и Украина".

Позже сенатор опроверг свои слова и заявил, что был неправ, когда говорил о причастности Украины ко взлому сервера Демократической партии. Политик сослался на то, что неправильно понял вопрос журналиста.

Кеннеди был не единственным республиканцем, который поддержал теорию заговора. Также это сделал сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер, который подтвердил, что "Россия пыталась вмешаться в выборы 2016 года, но и сами украинцы сделали тоже самое".

Также корреспондент CNN Ману Ражу сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео завил, что Соединенные Штаты должны расследовать предположения о возможном вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года.

"Каждый раз, когда появляется информация, указывающая на то, что страна вмешивалась в американские выборы… У нас есть обязанность пытаться расследовать это", – отметил госсекретарь США.

И сам президент не единожды возвращался к вопросу о вмешательстве Украины. Например, Трамп попросил Зеленского "разобраться" с вмешательством в выборы в США в 2016 году, что было зафиксировано в стенограмме звонка. На основании этого документа и показаний информатора было начато расследование импичмента.

Во время недавних публичных слушаний по импичменту Трампа экс-сотрудница Совета по национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл выступила с резкой критикой по поводу этой теории. Более того, она сообщила, что Трамп прислушался к мнению своего личного адвоката Рудольфа Джулиани. Президент проигнорировал совет от высокопоставленных чиновников в пользу мнения своего адвоката. Сама же Хилл назвала историю с вмешательством Украины в американские выборы "вымышленным повествованием", которое распространяется российским спецслужбами.

Активно обсуждается тема об украинском вмешательстве и в американских СМИ. Так, The Daily Beast пишет, что расследование против Джо Байдена и предполагаемое вмешательство Украины в выборы США играют на руку президенту РФ Владимиру Путину, который хочет поставить под угрозу двухпартийную поддержку США Киева. Влияние России на Украину может быт восстановлено в случае подрыва американской вовлеченности.

"Путин лично решил нарисовать негативную картину Украины, когда президент Трамп необъяснимым образом искал его "руководства" в том, как поступить с президентом Владимиром Зеленским", – пишет автор.

Издание VOX говорит, что Трамп годами находился в лагере "обвинителей Украины". Так он пытается ослабить позицию разведывательного сообщества США и западных союзников по поводу стратегии Путина о подрыве демократии в США с собственным участием.

Заключение разведывательного сообщества США заключается в том, что именно Россия ответственна за взлом серверов DNC с целью подрыва кампании Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 года. Такой вывод также был подтвержден двухпартийным расследованием в Сенате и тогдашним спецпрокурором Робертом Мюллером. Он подробно описал, как работа российской разведки сыграла на руку Трампу. Доклад Сената был опубликован в июне 2019 года и состоял из четырех частей.

Также в издании Politico называют еще одну причину, по которой республиканцы распространяют теорию заговора об Украине. В случае, если состоится судебное заседание по импичменту, то Трамп сможет использовать ее в качестве веской причины для начала расследований в Украине, на которых он настаивал.

Украинские же лидеры сделали все возможное, чтобы остаться в стороне, пишет Washington Post. Правда, несколько политиков все же решили воспользоваться ситуацией. В Верховной Раде было предложено создать парламентскую комиссию для рассмотрения обвинений в отмывании денег и растрате, связанных с высокопоставленными украинскими чиновниками и компанией Burisma. Предложение не было поддержано президентом Владимиром Зеленским.

В это же время, согласно опросу Wall Street Journal и NBC News, 49% граждан США поддерживают импичмент Трампа. У двух других американских президентов, которые подверглись импичменту, данный показатель был намного меньше – 42% у Билла Клинтона и 38% у Ричарда Никсона. Рейтинг одобрения работы Трампа составляет 45%.

По словам социолога из Hart Research Джеффа Хорвитта, которого публикует Los Angeles Times, для Трампа важнее всего одобрение его работы членами Республиканской партии, которое достигает 90% в большинстве опросов. Такой же показатель был у Клинтона на момент импичмента, а одобрение работы Никсона едва достигало 53%.