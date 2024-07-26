"Дэдпул и Росомаха". Почему Marvel решили за $250 млн станцевать на могиле своих супергероев

25 июля на экраны Украины вышла третья часть популярной американской франшизы "Дэдпул", но в ее успехе приходится сомневаться.

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"Дэдпул и Росомаха" — самый странный фильм из всех виденных мною последнее время. В целом он похож на жесткую пародию на комиксы, с крайне солеными шутками и явным издевательствами над всем "институтом" супергероев. Это могла быть в принципе малобюджетная экспериментальная черная комедия, едко высмеивающая комиксы. Но удивительно, что при такой вот начинке у этой ленты — гипербюджет в $250 млн. Там с большим размахом сделана метафизическая Пустыня — некое кладбище супергероев. Там оказались Дэдпул, который трещит весь фильм, как стендапер-любитель, и Росомаха, который не отрывается от бутылки виски. Зачем сами Marvel и Disney станцевали на могилах своих супергероев — самое загадочное в этой истории.

Два предыдущих "Дедпула" (2016, 2018) были коммерческими хитами. Соответственно, фаны ждали "Дедпул 3". Но никак не "Дэдпул &Росомаха". Стабильно называют "худшими" картины вроде "Чужой против Хищника" (2004). Почему? Потому, что это тупо. Предчувствуя такую реакцию, Marvel сразу дали такой анонс: "Студия Marvel представляет свою самую досадную ошибку на сегодняшний день — "Дэдпул и Росомаха". Беспомощный Уэйд Уилсон тяжело трудится в гражданской жизни. Его дни как наемника с гибкими нравственными ориентирами Дэдпула — позади. Когда его родной мир сталкивается с реальной угрозой, Уэйд неохотно снова надевает костюм. Он должен "развести" упрямого Росомаху… Секундочку, эти синопсисы так тупы!".

Сложно не согласиться. Но что же они предложили на выходе?

Алкоголик и стендапер

А предложили якобы беспощадно-жесткую пародию на сам институт супергероев. Обстебывать все на свете будет именно Дэдпул (Райан Рейнольдс), который ведет себя здесь, как развязный стендап-комик. Но в этом даже есть некий шарм – можно пару раз хихикнуть. А что Росомаха? А этот человек X не просыхает. Причем хорошо видны марки виски, который он глушит: с продакт-плейсментом все в порядке.

По сюжету, Дэдпула не берут в отряд Мстителей. На собеседовании он так и сыплет шутками, но его выпроваживают. В "гражданской" жизни он никак не может толково устроиться.

У него день рождения. Пришли друзья. Бывшая любимая. Худо-бедно идет пати, но тут за Уэйдом Уилсоном являются конвоиры из Управления временными изменениями (УВИ) и доставляют его, голубчика, к мистеру Парадоксу. У того предложение Уилсону — спасти "временную линию", потому что некое "якорное существо" было убито, и теперь вся временная координатная сетка разрушится. "Якорным существом" оказался Логан, или же Росомаха (Хью Джекман).

Уэйду предлагают принести себя в жертву ради спасения. А он выбивает магический TemPad из рук коварного Парадокса и отправляется по разным слоям мультивселенной, чтобы разыскать еще не убитого Росомаху и как-то дать ему понять, что он очень всех подвел своей смертью. А по-черному бухающего Логана в баре все сторонятся, потому что он сделал что-то очень страшное, "не спас свой мир". Далее эта тема нагнетается. Не знаешь, что ждать: не младенцев же он ел на завтрак?

Не просыхающий Росомаха

Когда вы узнаете, что прям такого нехорошего совершил Росомаха – просто пожмете плечами. Сценаристы не придумали ему серьезный "косяк", чтобы объяснить это запойное "медвежье" пьянство, а ведь это — реперная точка сюжета. Первый серьезный прокол фильма.

Супергеройский экшн или пародия на него?

Дальше. Росомаха с Дэдпулом попадают в Пустыню — нечто вроде чистилища-кладбища для "отработанных" героев и проектов. Там правит юная и лысая Кассандра Нова (Эмма Коррин), которая эту вселенную сворачивает и разворачивает, как заблагорассудится.

Опасная Кассандра

Начинается противостояние Кассандры, Росомахи и Дэдпула и сюжет дальше очень предсказуем, потому что развивается в точности, как в фильме "Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия". Только вместо Алой Ведьмы – лысая Кассандра.

А детальку одну отлично придумали: она пальцами прям в головы залезает и с наслаждением копается там, читая чужие мысли. На мой взгляд, это нужно было сделать со сценаристами проекта — такого хаоса и набора нелепостей давно не наблюдал. Даже эти бесконечные дуэли между Росомахой с Дэдпулом утомляют, потому что после того, как героя насквозь пронзили катаной, он вскорости регенерируется. Да так, что иной раз не считает нужным вытащить из тела два меча и ножик из плеча, так и ходит. Для пародии – ОК. Но местами начинает всех пробивать на трагедию и пафос. Лента четко не очерчивает свою жанровую систему координат. А это важная штука.

Когда-то подобное упущение привело, например, к полному провалу самого дорогостоящего украинского проекта — мультфильма студии "Квартал" "Гулливер возвращается" (2021). При бюджете $10 млн они собрали $500 тыс. Почему? Не выработали четкую систему координат — это у них философская, реалистическая сказка-притча в духе Григория Горина или фэнтези с проявлениями магии? Смешанный вариант дал тотальную неудачу, потому что одно отменяет другое?

Знаете, меня всегда удивлял жанр "эротическая комедия", потому что здесь или возбуждаться, или смеяться. Одновременно не выйдет. Да, кстати, в "Гулливере" был и дефицит шуток.

В "Дэдпуле 3" с шутками (хоть и пересоленными) чуть получше, но вторичность и размытость жанра выбивает сюжет из колеи.

Если это сатира на супергероику, то почему ближе к финалу всех персонажей начинает пробивать даже на жертвенный пафос? А если обычная пафосная история про супергероев, то почему они 70% времени выглядят, как лузеры из ленты "Тупой и еще тупее"? Если авторы не определились, почему они думают, что публика точно разберется?

У "квартальцев" было $10 млн на кону, у американцев — $250 млн. Ой, ребята, рискуете вы.

Мочат по-взрослому

А тут еще у картины ограничения из-за насилия — индекс "R", то бишь 18+. Хватает здесь рек крови с отрубанием конечностей и голов. И часто драки переходят в довольно бессмысленное месилово, будто, опять же, пародирующее супергеройские битвы.

Критикам Rotten Tomatoes, наверное, эта пародийно-издевательская составляющая зашла: они в "Дэдпуле и Росомахе" увидели 81% "свежести", а вот на Metacritic рецензенты менее оптимистичны, дав картине всего 56 баллов из 100. Я скорее солидарен с последними: невнятная координатная сетка проекта обычно приводит к летальному исходу. Особенно при таких бешеных затратах.

Но пусть свое веское слово скажут зрители — в конце концов, им решать: будет ли дальше жить франшиза "Дэдпул" или это уже не совсем счастливый конец. Все это станет ясно в ближайшее время.