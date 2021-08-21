"Гулливер возвращается". В мульте "Квартала" зрители видят Зеленского, Кравец и даже Лукашенко

Фокус побывал на премьере мультфильма "Квартала 95" и на брифинге, посвященному выходу картины.

Этот мультфильм делался (если считать с момента написания сценария) примерно 15 лет и на него потрачено $10 млн. Это в два раза больше, чем на самые дорогие и амбициозные национальные проекты — "Незламна" (2015) и "Захар Беркут" (2019). Финансовый рекорд побит!

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"Гулливер возвращается": начало не без скандала

"Гулливер" прославился 5 лет назад, когда вокруг финансирования мультфильма вспыхнул скандал. Зеленский сделал предложение Госкино Украины ("Квартал" впервые подал заявку на питчинг), чтобы они поучаствовали в финансировании 75-милионного анимационного проекта – дали половину этой суммы. Почему так дорого? 3D анимации с бюджетом меньше $3 млн не бывает.

Однако вмешалась политика. Лидера "Квартала 95" стали упрекать в антипатриотизме за его жесткие шутки об Украине, которые он озвучил в Прибалтике на "Юрмале". А теперь, мол, у своей же страны просит. Раздосадованный Зеленский мгновенно отреагировал тогда и подчеркнул, что ни у кого, ничего не просил: с его стороны это бизнес-предложение. И резко отказался от участия в питчинге, эмоционально заявив: "Гулливер возвращается" – большой проект, в который мы вложили душу, тело и десять лет жизни. Сегодня я хочу отказаться от питчинга нашего проекта в связи с ситуацией, которая сложилась в медиапространстве. Но мы обязательно сделаем этот проект. Не знаю, насколько быстро это может произойти. Однако пока мы лидеры отечественного кинопроката. И зрители Украины обязательно увидят наш проект".

И вот сбылось его обещание – картина вышла в широкий прокат. Только бюджет фильма увеличился в три с половиной раза.

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История проекта "Гулливер возвращается"

Сценарий "Гулливера" писался четырьмя главными людьми в "Квартале": Владимиром Зеленским, Сергеем и Борисом Шефирами (Сергей сегодня — первый помощник президента), Александром Яковлевым. Этот мозговой центр придумал и спродюсироал такие отечественные суперхиты как сериалы "Сваты", "Слуга народа", фильмы "Любовь в большом городе", "8 первых свиданий". Эта четверка – гиганты украинской теле- и киноиндустрии.

Кстати, из подобной метафоры, по словам Бориса Шефира, возникла изначально идея мультфильма у Зеленского. Что Гулливер – человек обычного роста, но гигант – по его делам.

"Когда мы сели сочинять, то хотели сделать некую вещь в духе философских сказок Григория Горина", — объяснил Шефир на брифинге. Это важная деталь.

На ранней стадии авторы не знали, что это будет – пьеса для спектакля или сценарий фильма. Но в результате остановились на анимации. Зеленский не преувеличил, когда сказал в 2016 году, что они 10 лет жизни вложили в проект. И – большие деньги.

[ + – ] Авторы мультфильма рассказывают журналистам, как рождался проект "Гулливер возвращается". На фото слева направо: Борис Шефир, сценарист, продюсер, Евгений Ярмилко, исполнительный продюсер, Евгений Кошевой, актер Фото: Марина Брикимова

Гулливер-лилипут

Почему бюджет получился таким огромным? "Квартальцы" хотели довести до безупречности картинку, с которой у нашей анимации были проблемы. Для этого привлекли опытного американского аниматора Тони Бониллу ("Рио-2", "Зверополис"). Не режиссера этих шедевров, а именно аниматора.

К картинке претензий нет – она красивая. Вода как настоящая, замки, мимика героев – на уровне. Проект "Гулливер" возили на международные рынки еще в стадии производства, то есть показывали трейлеры. На сегодня, как сказали на брифинге, украинский мультфильм готовы показывать 63 страны. Не знаю, видели ли во всех этих государствах конечный продукт? На мой взгляд, большие огрехи фильма кроются не в технической стороне, а в сценарии.

Судите сами.

В начале фильма Гулливер крадет золотую корону в каком-то царстве. И сматывается на своем корабле доверху набитом золотом. "Гулливер – вор?" — спросил я на брифинге у авторов. – Например, у Свифта Гулливер – корабельный врач". Авторы, подумав, смягчили характеристику: "Наш Гулливер – авантюрист". Хотя никакой авантюры он не прокручивал, а просто забрался в чьи-то королевские покои.

[ + – ] "Гулливер возвращается" - официальный трейлер

Отсюда первый недостаток: неясны мотивы главного героя и его социальный статус. Кто он и какие цели преследует? Если он так вдохновенно крал и собирал золото в начале картины, то почему в Лилипутии он ни разу не позарился на чужое богатство? Стал альтруистом?

По сюжету, Лемюэль Гулливер получает письмо о помощи от своего друга из Лилипутии и сразу на своем "золотом" корабле отправляется туда. Когда он прибывает на место, оказывается, здесь прошло 30 лет со дня его последнего посещения – по местному времени. А по его подсчетам – год.

[ + – ] "Наш Гулливер – авантюрист", – говорят создатели мультфильма Фото: Кадр из мультфильма

Оказывается, король Лилипутии издал указ, по которому ускорил время: не успеет у них настать лето, как сразу грядет зима. И это для того, чтобы приблизить приезд Гулливера, о котором здесь слагают легенды, как о великане (он обещал заглянуть сюда через три десятка лет). Но на самом деле он – обыкновенного роста, это Гулливер-лилипут. И король (сын старого короля), видя сейчас, что Гулливер одного примерно с ним роста, сажает последнего за решетку.

Но Гулливер утверждает, что и раньше таким был. А как он в прошлом утащил за якоря корабли соседнего вражеского государства Блефуску, если не был гигантом? "Хитростью!" — объясняет наш герой. Но зачем в честь него было строить огромные городские ворота, в которые он должен был зайти? Никто внятно не объяснил зрителю: почему Лемюэля воспринимали в минувшем, как исполина? Одной фигуры речи, что Гулливер обычен, но велик делами – маловато. В чем хитрость?

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Уже в проморолике авторы показывают главную проблему Лилипутии: за стенами города стоят сотни вражеских кораблей Блефуску. Чтобы напугать их предводителя-генерала, нужно продемонстрировать великана. По идее, король Лилипутии обладает магией, раз он своим указом ускорил время. Почему тогда Гуливера он не может превратить в гиганта?

Я задал на брифинге этот вопрос авторам. Борис Шефир ответил, что дурацкие указы власти могут даже в природу вмешаться. Отлично. Но почему дурацкие указы не могут изменить размеры Гулливера? И здесь обнаруживается второй сценарный недостаток: не выработана четкая система координат мира мультфильма.

[ + – ] Чтобы 3D-анимация была на высшем уровне, в проект пригласили американского аниматора Тони Бониллу ("Рио-2", "Зверополис") Фото: Кадры из фильма

В фильмах-сказках Горина ("Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт") хватает фантазии, но нет ничего волшебно-магического – они сделаны в жанре психологического реализма. Это философские притчи с долей абсурда, где фигурируют персонажи из других сказок, но они крайне приземлены. Например, в "Том самом Мюнхгаузене" главный герой судится с бывшей женой-баронессой и сыном, и каждый зритель узнает в этом множество обычных судебных дрязг. А в "Гулливере" где-то магия присутствует, где-то – нет. Нужно было или вернуться "к Горину", или делать мульт в стиле фэнтези, но не останавливаться на промежуточном варианте.

"Квартальцы" наняли для решения этой задачи штатовского сценариста Майкла Райнена. На мой взгляд, он должен был привести сценарий к единому знаменателю: сказка так сказка, притча так притча. Но этого не случилось.

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Третий сценарный минус – дефицит шуток, над которыми бы смеялась публика. Зал был полон журналистами и просмотр шел во внимательной тишине. Ни одного взрыва хохота. Почему не сработало то, что обычно срабатывало в "Квартале"?

Могу только предположить, что "Квартал" силен в предметной сатире, когда обстебывается кто-то конкретный – тот или иной политик, та или иная звезда шоу-биза, тот или иной типаж. Но авторы хотели максимально сделать сказку абстрактной, чтобы она зацепила аудиторию в других странах. Абстрактными стали и шутки, утратив остроту. Что мне запомнилось? Когда девушка нашего героя Марси осаживает болтуна Гулливера (как часто это делают украинки в адрес своих кавалеров): "Тебе не говорили, что ты эффектно молчишь?" Не засмеешься, но улыбнешься точно.

[ + – ] Новый украинский мультфильм готовы показывать 63 страны

"Гулливер" как прокламация

Что самое печальное, чем дальше, тем больше картина напоминала прокламацию политического характера: про величие "маленького" Гулливера.

Это то, что случилось с третьим сезоном "Слуги народа" (2019), который превратился из сатирического памфлета в пафосную агитку за Зеленского: какое прекрасное будущее он построит. Коллектив создателей безусловно талантливого сериала стал заложником политической карьеры своего лидера Владимира Александровича – теперь они не могли показывать Голобродько нелепым и смешным, потому, что образы двух президентов, киношного и реального, слились. И показать героя таким в картине – означало навредить политическому имиджу Зеленского.

Ту же злую шутку сегодняшняя политическая реальность проделывает с "Гулливером", где в главном герое Зеленский наверняка в какой-то степени видел свое альтер-эго: маленький человек, который пришел во власть и совершил большие дела. Идея, кстати, та же, что и в "Слуге народа". Но вышеуказанные сценарные промахи не дали этой истории стать убедительной.

Параллели и аналогии мультфильма "Гулливер возвращается"

Многие на брифинге отметили некоторую схожесть анимационного Гулливера с Владимиром Зеленским, его девушки Марси – с Еленой Кравец, а генерала Блефуску – с Александром Лукашенко. Генерал по мультику – грозный, хорошо физически и тактически подготовленный вояка, прямолинейный, но весьма сомнительный в моральном плане. Как с таким справиться?

Смотрите в кино: возможно, вас убедит способ и ситуация, которые показаны в ленте – это главная интрига. У меня к ней тоже возникли вопросы (Райнен, ты меня слышишь!?).

[ + – ] Генерал Блефуску в мультфильме подозрительно напоминает Александра Лукашенко. Фото: Кадр из мультфильма

К чему в картине нет претензий – так это к озвучке: Евгений Кошевой в роли короля Лилипутии — абсолютно точное попадание.

Получилась бы яркая мультипликационная сказка, если бы не очевидные сценарные изъяны. И вместо того, чтобы их исправить, большие средства были направлены на техническое улучшение. Однако посмотреть мультфильм все равно советую: волей неволей некоторые реальные черты современной Украины там отлично просматриваются. И с чем просто великолепно – так это с едой, там ее много, десятки разных блюд: от элементарных – до экзотических. И это тоже вполне согласуется с идеологией Зеленского, который написал в авторской колонке, приуроченной к 30-летию Независимости Украины: "Иностранцы говорят, что Украина станет одним из самых популярных гастрономических направлений для туристов всего мира. И это заслуженно. В наших городах есть почти идеальные рестораны и кафе — на любой вкус и кошелек. А в любое время суток можно купить продукты. У нас очень развиты сервисы доставки".

Так что приятного аппети… то есть, просмотра!