Артефакты под напряжением. 40 лет назад на экранах появился Индиана Джонс

40 лет назад вышла первая голливудская картина с легендарным археологом-авантюристом Индианой Джонсом "В поисках утраченного Ковчега", открывшая заново приключенческий жанр. Фокус рассказывает о секретах популярной франшизы

После первой ленты, двадцатикратно окупившей бюджет, вышло еще три не менее успешных: "Индиана Джонс и храм судьбы" (1984), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989), "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008). А в июне этого года стартовали съемки фильма с рабочим названием "Индиана Джонс-5", премьера которого запланирована на июль 2022-го.

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[ + – ] Индиана Джонс в фильме "В поисках утраченного Ковчега" — трейлер

Встреча на пляже, или "Как Бонд, только без шпионов"

История франшизы началась в мае 1977-го на гавайском пляже, где загорали два друга-режиссера — Джордж Лукас и Стивен Спилберг. Спилберг тогда пожинал лавры успеха своего триллера об акуле-людоеде "Челюсти" (1975), а Лукас сбежал на белый гавайский песок с премьеры своих "Звездных войн", потому что панически боялся провала, который ему предрекала пресса.

Спилберг поделился с приятелем неприятной новостью: продюсер "Бондианы" Альберт Брокколи отказал ему в съемках очередного фильма о Джеймсе Бонде, посчитав, что у режиссера недостаточно опыта. Тогда Лукас предложил коллеге снять картину о герое по имени Индиана Смит с близкой концепцией: "Это как бы фильм о Джеймсе Бонде, только без шпионских штучек". Спилберг воодушевился и тотчас поменял фамилию героя на "Джонс", поскольку помнил персонажа вестерна по имени Невада Смит.

Синтез жанров: принцессы, нацисты и клады

Еще в начале 1970-х Лукас сделал наброски четырех историй под названием "Приключения Индианы Смита". Он отталкивался от приключенческих комиксов и сериалов 1930-х "Сказки Золотой обезьяны", которыми увлекался подростком. Главный герой — бравый летчик, мотающийся на грузовом гидроплане между островами Тихого океана, есть там и красивая японская принцесса, погоня за сокровищами и даже нацисты.

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В "Звездных войнах" (1977) Лукас впервые соединил два жанра — научную фантастику и фэнтези, которые до этого существовали автономно. В фантастике события разворачиваются в обычной физической реальности будущего, откуда Лукасом были взяты межзвездные корабли, бластеры, инопланетяне. А в фэнтези упоминаются древние легенды, действует магия и есть четкая иерархия мифологических существ: император Палпатин в черной рясе инквизитора, принцесса Лея и т. д. Так возник и самый популярный атрибут фильма — световой меч. Формула киноцикла: фантастика — фэнтези — магическая вселенная "Звездных войн". В ней джедаи обладают загадочной мистической Силой. Кстати, их широко известное благословение "Да пребудет с тобой Сила" Лукас позаимствовал из эзотерического цикла "Учение Дона Хуана" (1968) Карлоса Кастанеды.

Но в "Индиане" Лукас пошел дальше, соединив четыре жанра: приключения, вестерн, шпионский боевик и фэнтези.

От акулы — к змеям. Индиана Джонс и 9 тысяч гадов

Спилберг стал режиссером франшизы об Индиане Джонсе, а Лукаса устроила роль сценариста и продюсера.

Когда нужно было решать организационные вопросы вроде доставки на съемочную площадку тысяч змей, здесь вовсю распоряжался Спилберг. Для сцены с Колодцем Душ привезли 2 тыс. пресмыкающихся, но Спилберг посчитал, что этого недостаточно, так что помощникам пришлось купить змей еще — из зоомагазинов Лондона и Южной Англии, доведя количество гадов до 9 тыс. В сцене, когда на Джонса агрессивно смотрит кобра, на съемках их разделяла стеклянная перегородка, что было очень кстати, ведь опасная рептилия плюнула в него ядом.

Герой во всей красе

Итак, главный герой — авантюрист, охотник за сокровищами, но при этом профессор археологии. Правда, в очках и костюме-тройке он мелькает только минут пять на лекции, в остальное время Индиана дерется в шляпе-федоре, напоминающей ковбойскую, и виртуозно орудует хлыстом, регулярно выбивая им у противников мечи и револьверы. Интеллектуал с ковбойскими замашками героев Клина Иствуда и шпионскими навыками Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери.

[ + – ] ЛЕГЕНДЫ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Стивен Спилберг, Харрисон Форд и Джордж Лукас подняли жанр на новый уровень Фото: Getty Images

Харрисон Форд был креатурой Спилберга. Но Лукас в роли Индианы упорно не хотел видеть актера из "Звездных войн", не желая брать в новые проекты артистов из своих картин, чтобы не повторяться. К счастью, Спилберг настоял.

Обычное волшебство

В чем главная фишка "Индианы" по сравнению с другими приключенческими лентами? Во множестве таких картин имелся артефакт (драгоценный камень, золотой идол и т. д.), который был надежно защищен ловушками, замаскированными ямами с кольями, выстреливающими арбалетами, опасными аборигенами, охраняющими реликвию. Главное тут — добыть это сокровище, имеющее немалую материальную ценность, и смыться. Но здесь, когда артефакт уже был в руках, он "включался" — магический предмет приходил в действие, производя мощный разрушительный или исцеляющий эффект.

Время действия первой картины — 1936 год. Индиана по поручению ЦРУ отправляется на поиски библейского Ковчега Завета, чтобы обнаружить его раньше нацистов, отправленных Гитлером. Ковчег Завета — священный переносной ящик, где хранились каменные скрижали (таблички) с десятью заповедями, которые Бог дал Моисею на горе Синай. Известно, что евреи использовали Ковчег Завета в завоевательных походах, при помощи ритуалов высвобождая его энергию. По сюжету фильма Гитлер хотел завладеть им, чтобы сделать немецкую армию непобедимой. Помогает фашистам французский археолог Беллок (намек на коллаборационизм Франции).

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Индиане первому удается найти Ковчег в Египте, но фашисты его отбирают. При помощи Беллока они проводят ритуал открытия Ковчега. При этом глиняных скрижалей француз там не находит. Но зато ­обнаруживает какую-то особую пыль, при соприкосновении с которой Ковчег активизируется и из его недр вырываются на волю духи, которые сжигают фашистов вместе с незадачливым французским ученым. В человека духи проникали через глаза — врата души. Индиана со своей подружкой Мэрион остаются целыми, потому что стояли зажмурившись. Огненный смерч в финале подхватывает крышку, и Ковчег сам себя запечатывает.

Успех фильма превзошел самые дерзкие ожидания: при бюджете $18 млн кассовые сборы составили $384 млн.

В остатке: по сюжету американцы не только сразили "фрицев", но стали причастны к великому библейскому артефакту, который теперь хранится именно в США на одной из секретных баз.

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Ужасы Кали и ритуалы секты душителей

В приквеле "Индиана Джонс и храм судьбы" действие в основном происходит в Индии в 1935 году (Лукас, как и в "Звездных войнах", выпускает эпизоды не в хронологическом порядке, подсмотрев нелинейную структуру событий у японского режиссера Куросавы).

Индиана и китайчонок Коротышка по просьбе местного населения идут в Храм судьбы тхагов. Тхаги (они же туги — душители) — реальные разбойники, которые убивали и грабили жертв в Индии на протяжении веков, посвящая эти преступления богине смерти Кали. Их грабежи сопровождались убийствами, носившими ритуальный характер.

В индуизме три верховных бога: Брахма (бог творения), Вишну (бог порядка) и Шива (бог разрушения). Кали была женой Шивы и обладала, по поверьям, наиболее свирепым характером.

Индиана дерется в шляпе-федоре, напоминающей ковбойскую, и виртуозно орудует хлыстом, регулярно выбивая им у противников мечи и револьверы

Местное население пожаловалось Индиане, что обитатели Храма судьбы украли их священный камень, без которого у них "крокодил не ловится и не растет кокос". А заодно туги похитили их ребятишек.

"Темные дела творятся в храме. И его обитатели мечтают, чтобы тьма, распространившись, захватила весь мир", — жалуется старейшина.

Индиана с шанхайской певицей Уилли и Коротышкой приходят в храм, где их вначале встречают с почетом. Но потом они становятся свидетелями человеческого жертвоприношения, когда жрец Мола Рами вырвал сердце у молодого индуса, а тот при этом продолжал дышать и стонать. Вскоре индуса живьем сожгли в магме, посвятив это жертвоприношение Кали.

Заметим, что богиней Кали уже пугали западного зрителя. В первый раз это было в британском фильме "На помощь" (1965) с битлами, когда Ринго Стар не мог избавиться от перстня смерти и на протяжении фильма его пытались принести в жертву Кали. Затем в фэнтези "Золотое путешествие Синдбада-морехода" (1973 г., шел в прокате СССР) ожила многорукая скульптура Кали, которая билась с прославленным мореходом шестью саблями.

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Вернемся к Индиане. Коротышка поднимает восстание, освободив мальчишек, находящихся в подземелье на положении рабов, и приводит в чувство опоенного дурманящим напитком Джонса, который, разумеется, начинает пачками валить тугов: кнут — наше все.

[ + – ] "Индиана Джонс и храм судьбы" — кадр из фильма

В финальной части уже висящему над пропастью жрецу Индиана читает лекцию об узурпации власти, давая понять, что отлично разбирается в нюансах индуизма: "Ты предал Шиву и стал марионеткой Кали". То есть бог разрушения, который служит уничтожению отжившего, чтобы дать дорогу новому, не предполагал устраивать на Земле тотальный террор имени своей супруги.

Критики ругали ленту за мрачность и кровавость, но свою десятикратную прибыль она взяла: при бюджете $28 млн сборы составили $333 млн.

Здесь американец в лице Индианы предстает как избавитель от зла, не только вернувший священный камень, но возвративший индийским семьям их детишек. Местные возносят герою хвалу как носителю воли верховного бога Вишну, восстановителя порядка. Индиана (чего там мелочиться!) предстает здесь уже как часть индийского эпоса.

Сын Джеймса Бонда

В третьей части франшизы "Индиана Джонс и последний крестовый поход" авторы снова вернулись к библейским артефактам — и опять появились нацисты, работающие по поручению Гитлера.

Лукас и Спилберг тут развивают уже свою американскую героическую мифологию, поскольку папу Генриха Джонса-младшего играет не кто-нибудь, а классический исполнитель роли Бонда — хоть и немного потрепанный, но по-прежнему крутой Шон Коннери. Индиана — как бы сын Джеймса Бонда: прослеживается преемственность суперменов.

[ + – ] "Индиана Джонс и последний крестовый поход" — кадр из фильма

Здесь авторы снова обращаются к библейскому артефакту, но уже из Нового Завета, — Святому Граалю. Это чаша, из которой Иисус Христос пил на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя.

Время действия картины — 1938 год. Разумеется, эта священная вещь нужна и Адольфу Гитлеру — теперь уже для того, чтобы получить вечную молодость: кто выпьет из Грааля, тот продлевает себе жизнь. Вероятно, поэтому Страж-крестоносец уже 700 лет в пещере охраняет священную реликвию. В Храме, где хранится Святой Грааль (снимали в Петре, Иордания), оказываются Индиана с раненым папой, миллионер и спонсор Донован, снюхавшийся с нацистами, и вооруженный фашистский отряд.

Страж предлагает пройти испытание: самим найти Грааль из множества чаш. Донован выпивает из выбранного драгоценного кубка и за секунды стареет и умирает. А чистый сердцем и мудрый Индиана берет скромный кубок с репликой: "Такова должна быть чаша плотника", намекая на профессию Христа. Чаша помогает исцелить Джонса-старшего.

[ + – ] "Индиана Джонс и последний крестовый поход" — кадр из фильма

Отметим, что этот великолепный сюжетный ход тоже принадлежит Лукасу, а не сценаристу картины Мейджесу. Именно Джордж придумал, что дизайн Грааля, в отличие от стереотипных представлений о нем, должен выглядеть просто, как кубок плотника.

Экс-любовница Индианы, тайный агент Рейха Эльза Шнайдер, заступает за границы Великой Печати, и все храмовое сооружение рушится, уничтожая фашистскую нечисть. В одну из трещин проваливается Грааль.

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Чтобы сбить пафос в финале, Джонс-старший признается, что прозвище Индиана сын взял у их собаки — такова была ее кличка. Это реальный факт: Индианой звали собаку Лукаса.

У ленты был десятикратный финансовый подъем: при бюджете $48 млн сборы составили $474 млн.

Из морального удовлетворения на выходе — американец Индиана Джонс стал последним рыцарем-крестоносцем, прикоснувшимся к Святому Граалю. Америка — главная наследница и продолжательница мировой истории. Между прочим, Индиана тоже отхлебнул из Святого Грааля — это являлось залогом продолжения его киношной жизни.

Перебор: Индиана Джонс и черепа инопланетян

В четвертой части "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008) к четырем уже имеющимся жанрам Лукас добавил горячо им любимую научную фантастику, что стало перебором.

1957 год — время холодной войны между СССР и США. Поэтому фашистов поменяли на советских диверсантов. Причем возглавляет их волевая украинка (откуда-то в США знают, что украинки такие?) Ирина Спалько: красивая, но жестокая и со стильной прической каре.

[ + – ] "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" — кадр из фильма

В сюжете причудливым образом соединили Хрустальный череп — артефакт доколумбовых индейских племен (майя, ацтеки, инки) — и тему внеземных цивилизаций.

Обнаруживается, что хрустальный череп принадлежит инопланетянину: им как богам поклонялись древние индейцы. В пирамиде на территории Перу оказались 13 нетленно хрустальных тел инопланетян. У одного не хватает черепа. Спалько отбирает его у Индианы и "прикручивает" безголовому. Тот оживает и транслирует Ирине световые знания, которая радостно повторяет фразу из советского киножурнала для детей "Хочу все знать". Но тут у Ирины горят "предохранители" — Спалько, пылая, исчезает в четвертом измерении. А пирамида начинает крутиться, трансформируется в летающую тарелку и улетает в небеса, являя собой синтез имени Лукаса — приключений, историй, мистики и фантастики.

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Чтобы при таком навороченном сюжете немного примирить зрителя со здравым смыслом, в картине развивается семейная линия главного героя: если в прошлой серии Индиана обрел отца, то в этой у него обнаруживается сын, которого он, оказывается, зачал с подругой Мэрион в первой части. Так что род суперменов Джонсов благополучно продолжен. В финале — свадьба.

Говорят, что при общих затратах $185 млн рекламный бюджет составил $150 млн. Это сработало: фильм собрал четырехкратную кассу — $790 млн. Несмотря на тяжеловесность истории, она все-таки стала коммерчески успешной. Поэтому ждем "Индиану Джонса-5", где снимается 78-летний Харисон Форд, давно ставший частью голливудской мифологии.