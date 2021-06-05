"Круэлла" и "Форсаж 9". ТОП-10 блокбастеров этого лета, которые нужно посмотреть на большом экране
Кинотеатры, которые вновь открылись после локдауна, покажут гонки на бензовозах, любовь супергероев и круиз по джунглям. Фокус рекомендует к просмотру десятку блокбастеров лета 2021.
Кинотеатры распахнули двери после очередного локдауна, и помимо старого контента (куда же без него!) зрители получат доступ к новым блокбастерам, премьеры которых переносились несколько раз. Это зрелищные, крупнобюджетные ленты развлекательного характера, которые нужно смотреть на большом экране
"Круэлла"
Cruella
США, 2021, криминальная комедия с черным юмором
Премьера: 27 мая
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8.9/10
В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер
Эта криминальная комедия — приквел к диснеевским фильмам "101 далматинец" и "102 далматинца", снятым после классических одноименных мультфильмов все по тем же бестселлерам писательницы Доди Смит.
Главная фишка ленты в том, что она отчасти является пародией на знаменитую картину "Дьявол носит Prada" (2003) об отношениях безжалостного главреда влиятельного журнала о моде и ее помощницы-секретаря. Реальный прототип Миранды Пристли — Анна Винтур, главред американского Vogue, помешанная на натуральном мехе. И у нее произошел мировоззренческий конфликт с помощницей, который вылился в бестселлер "Дьявол носит Prada".Важно
Здесь тоже имеются баронесса фон Хельман, влияющая на мир моды, и ее помощница, которая сама станет монстром моды уже под именем Круэлла. Она помешана на меховых шубах и, в частности, желает сшить себе такое изделие из симпатичных щенков-далматинцев. Баронесса всех считает своими рабами.
"Можешь ли ты работать в мире моды? Есть ли у тебя инстинкт убийцы?" — спросила баронесса юную Эстеллу, будущую Круэллу. И та доказала, что с этим у нее все в порядке. Наблюдение за превращением скромной Эстеллы в адскую Круэллу де Виль, которая даст бой своей бывшей начальнице, обещает быть захватывающим.
Привлекает и антураж. Действие фильма происходит в Лондоне 1970-х. Главная героиня слушает панк, ездит на мотоцикле, носит смоки-айс, а ее волосы покрашены в черно-белый цвет — под тех же далматинцев.
"Тихое место 2"
A Quiet Place 2
США, 2021, фантастический фильм ужасов
Премьера: 27 мая
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9.2/10
В ролях: Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Ноа Джуп
Продолжение успешного фантастического триллера "Тихое место" 2018 года: история об апокалипсисе, где некие паукообразные твари с большими барабанными перепонками пожирают людей, обнаруживая их по малейшим звукам. Название "Тихое место" иронически обыгрывает это стандартное словосочетание. Первая часть при бюджете $17 млн собрала в мировом прокате $340 млн.
По сюжету семья Эбботов уже не первый год выживает в страшном мире, где на каждом шагу обнаруживаются монстры, достаточно электрическому шатлу в руках ребенка нарушить тишину. Раньше возле их жилища была тропа, которая помогала скрывать звуки, но сейчас семья вынуждена все дальше удаляться от дома в поисках пропитания. А другие граждане по-разному реагируют на творящееся вокруг: кто-то готов объединить усилия для спасения, а кто-то считает, что чем меньше себе подобных, тем лучше. Чудовищами могут быть не только ужасные инопланетяне, но и с виду безобидные соседи.
"Форсаж 9: Неудержимая сага"
F9
США, 2021, криминальный боевик с множеством гонок
Премьера: 17 июня
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9.2/10
В ролях: Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон
Знаменитый преступник и гонщик Доминик Торетто отошел от дел и вместе с семьей наслаждается тихой жизнью. Однако он вынужден сойтись в поединке с младшим братом Якобом, который, оказывается, всегда испытывал комплекс неполноценности по отношению к нему.
"Раньше я жил в твоей тени, теперь ты будешь жить в моей", — самонадеянно заявил тот Доминику. Публику ждут десятки гонок: на спортивных тачках, бензовозах, полицейских машинах, вертолетах и реактивных самолетах. Все действия — с ветерком!
Суммарные кассовые сборы всех частей "Форсажа" на сегодня составляют более $5,8 млрд. Режиссером этой части стал Джанстин Лин, который занимался постановкой третьей, четвертой, пятой и шестой, — успешный опыт имеется. События нового фильма разворачиваются в широком географическом диапазоне — от Великобритании до Азербайджана и Японии.
"Плохиши"
The Misfits
США, 2021, криминальный боевик
Премьера: 17 июня
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 10/10
В ролях: Пирс Броснан, Тим Рот, Джейми Чон
После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с "Командой изгоев", которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков, владелец которого, Уорнер Шольц, отмывает деньги международных террористов, а также является давним недругом Пейса. Грабить ребята будут изобретательно и изящно — по-джентльменски.
Когда такие актеры, как Пирс Броснан и Тим Рот, играют антагонистов, уже есть смысл идти в кино. А здесь еще в каждом кадре сквозит экзотика Ближнего Востока, где разворачиваются события ленты.
"Ледяной дрифт"
The Ice Road
США, 2021, приключенческий триллер
Премьера: 1 июля
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9.7/10
В ролях: Лиам Нисон, Лоренс Фишберн, Холт Маккэлани
На севере Канады происходит обрушение алмазной шахты, из-за чего десятки шахтеров оказываются в ледяной ловушке. Опытный водитель Майк возглавляет спасательную операцию.
Тонкий лед. Вес грузовика — 33 т. Проехать по замерзшей поверхности воды можно только на определенной скорости, каждое неосторожное движение в управлении грозит гибелью. Однако тонкий лед и снежная буря оказались не самыми опасными препятствиями на пути спасателей.Важно
Помимо виртуозной, убедительной игры голливудской звезды Нисона (которому всегда удавались мужественные типажи) зрителей ждут уникальные каскадерские трюки, связанные с тяжелыми машинами на льду.
"Круиз по джунглям"
Jungle Cruise
США, 2021, приключения
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8.9/10
Премьера: 29 июля
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джесси Племонс
Исследовательница дикой природы Лили Хоутон мечтает воочию увидеть редчайшее дерево, которое растет только в верховьях реки Амазонки. По преданию местных индейцев, оно обладает мощными целебными свойствами. Лили нанимает круизный пароход и вместе с его капитаном Фрэнком отправляется в опасное путешествие.
Любопытно, что "Круиз по джунглям" создан по мотивам одноименного маршрута, предлагаемого посетителям Диснейленда. Гости парка плывут на специальной лодке в сопровождении гида. По дороге посетители погружаются в атмосферу 1930-х годов и чувствуют себя исследователями дикой природы. Удивительно, но такой мегапопулярный проект, как "Пираты Карибского моря", тоже сделан по маршруту Диснейленда.
"Черная Вдова"
Black Widow
США, 2020, супергеройский боевик по комиксам Marvel
Премьера: 8 июля
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9.2/10
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью
Картина продолжает приключения Наташи Романофф по прозвищу Черная Вдова — вымышленной супергероини, уроженки Волгограда, регулярно появляющейся в комиксах издательства Marvel с 1964 года.
Первоначально Романова была представлена как русская шпионка и враг Железного человека, однако позже она оказалась в США, став членом команды Мстителей. Почему? По нескольким причинам, в том числе из-за любви к супергерою — лучнику Соколиному Глазу.
Как обычно, чувства мешают супергероям в решении сложных задач. Но именно этим они интересны зрителям: когда на суперменские замашки влияют простые человеческие отношения.
"Отряд самоубийц: Миссия навылет"
The Suicide Squad
США, 2021, комедийный боевик
Премьера: 5 августа
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9.7/10
В ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Юэль Киннаман
Новый супергеройский фильм основан на комиксах издательства DC Comics и является продолжением картины "Отряд самоубийц" 2016 года. Во второй части блокбастера действие происходит в тюрьме Бель Рив. Там сидят головорезы — легендарные Харли Квин, Бладспорт и Миротворец.
Агент разведки Аманда Уоллер приходит к ним с предложением, от которого они не могут отказаться: в составе команды X действовать в интересах государства. Отряд отправляется на южноафриканский остров Корто Мальтезе, чтобы разрушить другую тюрьму — Йотунхейм, где существует лаборатория, в которой проводят эксперименты над людьми со времен нацистов. За выполнение миссии — свобода, а любое отклонение от маршрута влечёт за собой смерть. Экзотика в фильме панамская.
Мы есть. Мы рядом
We Are Here. We Are Close
Украина, 2020, драма
Премьера: 8 июля
Рейтинг ожидания IMDB: 6.0/10
В ролях: Ахтем Сейтаблаев, Екатерина Молчанова
Не можем не посоветовать киноманам новую картину классика украинского кино Романа Балаяна, снявшего знаковые ленты "Полеты во сне и наяву" (1983) и "Храни меня, мой талисман" (1986) с Олегом Янковским в главной роли. У Балаяна на студии Довженко снимались советские звезды первой величины: Олег Табаков, Людмила Гурченко, Ирина Купченко, Александр Абдулов, Лев Дуров, Александр Збруев, Владимир Машков, Олег Меньшиков.Важно
И в новой картине после 12-летнего перерыва он снял украинских звезд первого ряда: Ахтема Сейтаблаева ("Домой") и Екатерину Молчанову ("Моя бабушка Фанни Каплан"). В этой ленте режиссер следует формуле своего творчества: аристократ-воин, инфантилизм, кризис. Причем часто у него открытый или двойственный финал — этот фильм не исключение. Очень стильная черно-белая работа "импрессиониста кино", как Романа Гургеновича называют критики.
Внезапная встреча хирурга и загадочной девушки переворачивает их жизнь. Он испытывает угрызения совести от того, что у него во время несложной операции умер ребенок. У героини до этой встречи тоже непросто складывалась судьба. Влюбленные становятся опорой друг для друга. Надолго ли?
"Персонаж"
Free Guy
США, 2021, фантастическая экшен-комедия
Премьера: 12 августа
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9/10
В ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити
Фантастическая экшен-комедия 20th Century Studios с Райаном Рейнольдсом ("Телохранитель киллера") уже два раза переносилась из-за пандемии, но вроде бы утвердилась в августе. Благодаря алгоритму, разработанному знакомыми программистами, банковский служащий Гай осознает, что его мир — это видеоигра. Однако он не начинает с этим бороться, как Нео из "Матрицы", а, напротив, получает немало удовольствия, чувствуя себя частью прекрасного виртуального мира, где у него много друзей и даже есть девушка. Внезапно приходит известие, что через два дня игра заканчивается. Что делать? Конечно, спасать этот такой полюбившийся герою мир.