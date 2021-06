"Круэлла" и "Форсаж 9". ТОП-10 блокбастеров этого лета, которые нужно посмотреть на большом экране

Кинотеатры, которые вновь открылись после локдауна, покажут гонки на бензовозах, любовь супергероев и круиз по джунглям. Фокус рекомендует к просмотру десятку блокбастеров лета 2021.

Кинотеатры распахнули двери после очередного локдауна, и помимо старого контента (куда же без него!) зрители получат доступ к новым блокбастерам, премьеры которых переносились несколько раз. Это зрелищные, крупнобюджетные ленты развлекательного характера, которые нужно смотреть на большом экране

"Круэлла"

Cruella

США, 2021, криминальная комедия с черным юмором

Премьера: 27 мая

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8.9/10

В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер

[ + – ] "Можешь ли ты работать в мире моды? Есть ли у тебя инстинкт убийцы?"

Эта криминальная комедия — приквел к диснеевским фильмам "101 далматинец" и "102 далматинца", снятым после классических одноименных мульт­фильмов все по тем же бестселлерам писательницы Доди Смит.

Главная фишка ленты в том, что она отчасти является пародией на знаменитую картину "Дьявол носит Prada" (2003) об отношениях безжалостного главреда влиятельного журнала о моде и ее помощницы-секретаря. Реальный прототип Миранды Пристли — Анна Винтур, главред американского Vogue, помешанная на натуральном мехе. И у нее произошел мировоззренческий конфликт с помощницей, который вылился в бестселлер "Дьявол носит Prada".

Здесь тоже имеются баронесса фон Хельман, влияющая на мир моды, и ее помощница, которая сама станет монстром моды уже под именем Круэлла. Она помешана на меховых шубах и, в частности, желает сшить себе такое изделие из симпатичных щенков-далматинцев. Баронесса всех считает своими рабами.

"Можешь ли ты работать в мире моды? Есть ли у тебя инстинкт убийцы?" — спросила баронесса юную Эстеллу, будущую Круэллу. И та доказала, что с этим у нее все в порядке. Наблюдение за превращением скромной Эстеллы в адскую Круэллу де Виль, которая даст бой своей бывшей начальнице, обещает быть захватывающим.

Привлекает и антураж. Действие фильма происходит в Лондоне 1970-х. Главная героиня слушает панк, ездит на мотоцикле, носит смоки-айс, а ее волосы покрашены в черно-белый цвет — под тех же далматинцев.

[ + – ] "Круэлла" Cruella

"Тихое место 2"

A Quiet Place 2

США, 2021, фантастический фильм ужасов

Премьера: 27 мая

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9.2/10

В ролях: Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Ноа Джуп

[ + – ] Продолжение фантастического триллера "Тихое место" 2018 года

Продолжение успешного фантастического триллера "Тихое место" 2018 года: история об апокалипсисе, где некие паукообразные твари с большими барабанными перепонками пожирают людей, обнаруживая их по малейшим звукам. Название "Тихое место" иронически обыгрывает это стандартное словосочетание. Первая часть при бюджете $17 млн собрала в мировом прокате $340 млн.

По сюжету семья Эбботов уже не первый год выживает в страшном мире, где на каждом шагу обнаруживаются монстры, достаточно электрическому шатлу в руках ребенка нарушить тишину. Раньше возле их жилища была тропа, которая помогала скрывать звуки, но сейчас семья вынуждена все дальше удаляться от дома в поисках пропитания. А другие граждане по-разному реагируют на творящееся вокруг: кто-то готов объединить усилия для спасения, а кто-то считает, что чем меньше себе подобных, тем лучше. Чудовищами могут быть не только ужасные инопланетяне, но и с виду безобидные соседи.

[ + – ] "Тихое место 2" A Quiet Place 2

"Форсаж 9: Неудержимая сага"

F9

США, 2021, криминальный боевик с множеством гонок

Премьера: 17 июня

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9.2/10

В ролях: Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон

[ + – ] Гонки на спортивных тачках, бензовозах, полицейских машинах, вертолетах и реактивных самолетах

Знаменитый преступник и гонщик Доминик Торетто отошел от дел и вместе с семьей наслаждается тихой жизнью. Однако он вынужден сойтись в поединке с младшим братом Якобом, который, оказывается, всегда испытывал комплекс неполноценности по отношению к нему.

"Раньше я жил в твоей тени, теперь ты будешь жить в моей", — самонадеянно заявил тот Доминику. Публику ждут десятки гонок: на спортивных тачках, бензовозах, полицейских машинах, вертолетах и реактивных самолетах. Все действия — с ветерком!

Суммарные кассовые сборы всех частей "Форсажа" на сегодня составляют более $5,8 млрд. Режиссером этой части стал Джанстин Лин, который занимался постановкой третьей, четвертой, пятой и шестой, — успешный опыт имеется. События нового фильма разворачиваются в широком географическом диапазоне — от Великобритании до Азербайджана и Японии.

[ + – ] "Форсаж 9: Неудержимая сага" F9

"Плохиши"

The Misfits

США, 2021, криминальный боевик

Премьера: 17 июня

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 10/10

В ролях: Пирс Броснан, Тим Рот, Джейми Чон

[ + – ] Грабят в фильме изобретательно и изящно — по-джентльменски

После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с "Командой изгоев", которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков, владелец которого, Уорнер Шольц, отмывает деньги международных террористов, а также является давним недругом Пейса. Грабить ребята будут изобретательно и изящно — по-джентльменски.

Когда такие актеры, как Пирс Броснан и Тим Рот, играют антагонистов, уже есть смысл идти в кино. А здесь еще в каждом кадре сквозит экзотика Ближнего Востока, где разворачиваются события ленты.

[ + – ] "Плохиши" The Misfits

"Ледяной дрифт"

The Ice Road

США, 2021, приключенческий триллер

Премьера: 1 июля

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9.7/10

В ролях: Лиам Нисон, Лоренс Фишберн, Холт Маккэлани

[ + – ] Тонкий лед и снежная буря оказались не самыми опасными препятствиями

На севере Канады происходит обрушение алмазной шахты, из-за чего десятки шахтеров оказываются в ледяной ловушке. Опытный водитель Майк возглавляет спасательную операцию.

Тонкий лед. Вес грузовика — 33 т. Проехать по замерзшей поверхности воды можно только на определенной скорости, каждое неосторожное движение в управлении грозит гибелью. Однако тонкий лед и снежная буря оказались не самыми опасными препятствиями на пути спасателей.

Помимо виртуозной, убедительной игры голливудской звезды Нисона (которому всегда удавались мужественные типажи) зрителей ждут уникальные каскадерские трюки, связанные с тяжелыми машинами на льду.

[ + – ] "Ледяной дрифт" The Ice Road

"Круиз по джунглям"

Jungle Cruise

США, 2021, приключения

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8.9/10

Премьера: 29 июля

В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джесси Племонс

[ + – ] Лили нанимает круизный пароход и вместе с его капитаном Фрэнком отправляется в опасное путешествие

Исследовательница дикой природы Лили Хоутон мечтает воочию увидеть редчайшее дерево, которое растет только в верховьях реки Амазонки. По преданию местных индейцев, оно обладает мощными целебными свойствами. Лили нанимает круизный пароход и вместе с его капитаном Фрэнком отправляется в опасное путешествие.

Любопытно, что "Круиз по джунглям" создан по мотивам одноименного маршрута, предлагаемого посетителям Диснейленда. Гости парка плывут на специальной лодке в сопровождении гида. По дороге посетители погружаются в атмосферу 1930-х годов и чувствуют себя исследователями дикой природы. Удивительно, но такой мегапопулярный проект, как "Пираты Карибского моря", тоже сделан по маршруту Диснейленда.

[ + – ] "Круиз по джунглям" Jungle Cruise

"Черная Вдова"

Black Widow

США, 2020, супергеройский боевик по комиксам Marvel

Премьера: 8 июля

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9.2/10

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью

[ + – ] Страстные чувства мешают супергероям в решении сложных задач

Картина продолжает приключения Наташи Романофф по прозвищу Черная Вдова — вымышленной супергероини, уроженки Волгограда, регулярно появляющейся в комиксах издательства Marvel с 1964 года.

Первоначально Романова была представлена как русская шпионка и враг Железного человека, однако позже она оказалась в США, став членом команды Мстителей. Почему? По нескольким причинам, в том числе из-за любви к супергерою — лучнику Соколиному Глазу.

Как обычно, чувства мешают супергероям в решении сложных задач. Но именно этим они интересны зрителям: когда на суперменские замашки влияют простые человеческие отношения.

[ + – ] "Черная Вдова" Black Widow

"Отряд самоубийц: Миссия навылет"

The Suicide Squad

США, 2021, комедийный боевик

Премьера: 5 августа

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9.7/10

В ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Юэль Киннаман

[ + – ] Продолжение картины "Отряд самоубийц" 2016 года

Новый супергеройский фильм основан на комиксах издательства DC Comics и является продолжением картины "Отряд самоубийц" 2016 года. Во второй части блокбастера действие происходит в тюрьме Бель Рив. Там сидят головорезы — легендарные Харли Квин, Бладспорт и Миротворец.

Агент разведки Аманда Уоллер приходит к ним с предложением, от которого они не могут отказаться: в составе команды X действовать в интересах государства. Отряд отправляется на южноафриканский остров Корто Мальтезе, чтобы разрушить другую тюрьму — Йотунхейм, где существует лаборатория, в которой проводят эксперименты над людьми со времен нацистов. За выполнение миссии — свобода, а любое отклонение от маршрута влечёт за собой смерть. Экзотика в фильме панамская.

[ + – ] "Отряд самоубийц: Миссия навылет" The Suicide Squad

Мы есть. Мы рядом

We Are Here. We Are Close

Украина, 2020, драма

Премьера: 8 июля

Рейтинг ожидания IMDB: 6.0/10

В ролях: Ахтем Сейтаблаев, Екатерина Молчанова

[ + – ] Новая картина классика украинского кино Романа Балаяна

Не можем не посоветовать киноманам новую картину классика украинского кино Романа Балаяна, снявшего знаковые ленты "Полеты во сне и наяву" (1983) и "Храни меня, мой талисман" (1986) с Олегом Янковским в главной роли. У Балаяна на студии Довженко снимались советские звезды первой величины: Олег Табаков, Людмила Гурченко, Ирина Купченко, Александр Абдулов, Лев Дуров, Александр Збруев, Владимир Машков, Олег Меньшиков.

Важно

Аристократ украинского кино. Роман Балаян — о новом фильме, харизме Вакарчука и советских звездах

И в новой картине после 12-летнего перерыва он снял украинских звезд первого ряда: Ахтема Сейтаблаева ("Домой") и Екатерину Молчанову ("Моя бабушка Фанни Каплан"). В этой ленте режиссер следует формуле своего творчества: аристократ-воин, инфантилизм, кризис. Причем часто у него открытый или двойственный финал — этот фильм не исключение. Очень стильная черно-белая работа "импрессиониста кино", как Романа Гургеновича называют критики.

Внезапная встреча хирурга и загадочной девушки переворачивает их жизнь. Он испытывает угрызения совести от того, что у него во время несложной операции умер ребенок. У героини до этой встречи тоже непросто складывалась судьба. Влюбленные становятся опорой друг для друга. Надолго ли?

[ + – ] Мы есть. Мы рядом We Are Here. We Are Close

"Персонаж"

Free Guy

США, 2021, фантастическая ­экшен-комедия

Премьера: 12 августа

Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9/10

В ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити

[ + – ] Фантастическая экшен-комедия про прекрасный виртуальный мир

Фантастическая экшен-комедия 20th Century Studios с Райаном Рейнольдсом ("Телохранитель киллера") уже два раза переносилась ­из-за пандемии, но вроде бы утвердилась в августе. Благодаря алгоритму, разработанному знакомыми программистами, банковский служащий Гай осознает, что его мир — это видеоигра. Однако он не начинает с этим бороться, как Нео из "Матрицы", а, напротив, получает немало удовольствия, чувствуя себя частью прекрасного виртуального мира, где у него много друзей и даже есть девушка. Внезапно приходит известие, что через два дня игра заканчивается. Что делать? Конечно, спасать этот такой полюбившийся герою мир.