"Граф Монте-Кристо": страстный Дантес и смесь мексиканского сериала с "Фантомасом"

На экраны Украины вышла экранизация романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо", в которой зрители обнаружили ворох несуразностей, а сюжет мести превратился в любовную историю.

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Фильм создала та же французская студия Pathé, что выпустила в прошлом году две части саги о мушкетерах — "Три мушкетера: Д’Артаньян" и "Три мушкетера: Миледи" с Евой Грин и Венсаном Касселем. Обе провалились в прокате: собрали при бюджете около 40 млн евро – столько же. Оригинальность той постановки была в том, что авторы из романа Дюма сделали неонуарный боевик в духе "Джона Уика". Здесь они тоже пошли на эксперимент: решили романтическое творение классика скрестить с мексиканским сериалом о любви. Фокус расскажет, что из этого вышло.

Начнем с хорошего. Исполнитель главной роли – актер Пьер Нинэ ("Ив Сен Лоран", "Любовник напрокат") очень подошел к своей роли: жгучие большие глаза, выразительное лицо – все в десятку.

Начало почти по Дюма

Как известно из сюжета романа "Граф Монте-Кристо", его герой — 22-летний моряк Эдмон Дантес – должен жениться на симпатичной девушке Мерседес (Анаис Демустье). Ее ревнует к Эдмону кузен Мерседес — Фернан Мондего (Бастьен Буйон).

Дантес — без пяти минут капитан судна "Фараон" и муж красавицы. Завистливый бухгалтер "Фараона" Данглар накатал на Дантеса донос, обвиняя его в шпионаже в пользу Наполеона, который в 1815 году был в опале. В Библии Эдмона обнаружили подброшенное письмо низложенного императора, которое тот послал с острова Эльба своим приверженцам.

Сосед Дантеса — портной Кадрусс — становится свидетелем сцены, когда Данглар пишет анонимку. Портной — против лжи, но человек он безвольный и ничего не сделал, чтобы помешать доносу дойти до адресата. Дантеса арестовывают в церкви во время венчания.

Прокурор Жерар де Вильфор (Лоран Лафитт) сначала нормально вел расследование, но вдруг обнаружил, что его родственники замешаны в этой интриге, а значит, история с письмом может бросить тень на него – роялиста. Он требует поручительства за Дантеса у Фернана Мондего, но тот только усугубляет положение Эдмона: подлец убрал своего соперника в любви.

Эдмон Дантес – заправский моряк

Дантес оказывается в самой мрачной тюрьме Франции – в замке Иф. Он живет в каменной яме, теряя человеческий вид. Через 4 года слышит стук – до него докопался сосед по камере, аббат Фариа (Пьерфранческо Фавино). Он разгадал, кто обидчики Эдмона, передал ему обширные научные знания, а также сведения о сокровище. Аббат (по фильму) случайно гибнет во время подкопа. Охранники в мешке выбрасывают со стены замка в море вместо Фариа – Дантеса. Через 14 лет Эдмон Дантес оказывается на воле с планом тотальной мести, считая себя рукой возмездия.

Корабль-призрак и маски-шоу

Но вот именно с этого момента в фильме начинаются дикие несуразности. Эдмон после тюрьмы, приплывает сначала к дому, где он когда-то жил. Там он узнает, что его отец умер от горя. Потом этот чемпион мира по плаванию добирается до какого-то острова, где его ждет пустой корабль (!). Стильный. С красными и белыми парусами. Но главное – на нем никого нет.

Бывший зэк отправляется на нем по своим делам. Рояль в кустах был бы менее странен, чем пустой, без экипажа, готовый к отплытию парусник, только и ждущий, когда же на него взберется и поплывет в одиночестве Эдмон. Куда? Разумеется, за кладом Ордена тамплиеров.

Эдмон Дантес, он же Монте-Кристо, уже постаревший, иногда показывается в высшем свете Парижа без всякого грима, а иногда меняет маски. В точности как легендарный злодей из популярной французской кинотрилогии "Фантомас" (1964), "Фантомас разбушевался" (1965) и "Фантомас против Скотленд-ярда" (1967). Трилогия была полупародийная, поэтому в истории про Дантеса маски кажутся весьма нелепыми. Также как его кожаный плащ, словно снятый с какого-то из комиссаров полиции.

Всепобеждающая любовь Гайде

Странные детали в фильме множатся: например, граф Монте-Кристо живет в роскошном четырехэтажном замке с одним единственным слугой. Кто убирает на этажах и готовит умопомрачительные блюда? Конечно, не невольница Гайде, поющая чудесные романсы в сопровождении гитары. Ее играет божественно-красивая модель Анамария Вартоломеи. Тут не подкопаешься: хороша!

Очаровательная Гайде, которую играет фантастически красивая модель и актриса Анамария Вартоломеи

Монте-Кристо в своих многочисленных манипуляциях поручит Гайде влюбить в себя сына Фернана де Морсера (уже получил титул) и Мерседес – Альбера (Василий Шнайдер). Но тут выйдет осечка – она не только его влюбит, но и сама влюбится.

Меня удивляла реклама фильма на ФМ-радио: "Граф Монте-Кристо" — это история любви". Думаю, когда это она успела таковой стать, будучи романом о мести? А вот представьте себе!

Влюбленная парочка

Плюсы фильма. Роскошные костюмы, живописные локации (от природы — до дворцов), операторские изыски (съемка с дронов под разными углами), неплохая симфоническая музыка.

Убедительная игра Пьера Нинэ, пристойная — Анаис Демустье и более-менее — молодой парочки в лице Василия Шнайдера и Анамарии Вартоломеи. Остальных – сложно вспомнить.

Еще из позитивного: в принципе неплохой поворот в строну "истории любви", но это повлекло за собой и некоторые недостатки.

Минусы. Нелепейшие парадоксы, типа ждущего Эдмона корабля под парусами. Подобные нелепицы все больше эту "любовную историю" приближают к стилю знойного мексиканского сериала, где такие штуки – в порядке вещей. Да, сам Александр Дюма позволял себе "раскидистые клюквы", но даже для французского классика — это перебор. Заметьте, я ничуть не осуждаю разные изменения сюжета в сравнении с оригиналом: ребята целую родную сестру Анжель придумали прокурору – на здоровье. Имеют право. Но концы с концами должны сходиться, не правда ли?

За три часа просмотра ничего нового для себя не открываешь в этой истории. Ни одного оригинального, выкопанного из глубин текста Дюма, нюанса. Только набор шикарных цветных панорам и интерьеров. Личностей за этой историей тоже не чувствуется. Захотелось даже пересмотреть советское воплощение французского шедевра – "Узник замка Иф" (1988).

Там диалоги в тюрьме Дантеса и аббата Фариа (Виктор Авилов и аббат Фариа) – чистое наслаждение. Показан внятный процесс преображения моряка Эдмона – в аристократа Монте-Кристо. А в новой французской экранизации, кроме глянцевой пустоты, ничего не находишь. Даже учитывая, что, безусловно, Пьер Нинэ – это точное попадание в образ. Однако один граф картину не вытащит!