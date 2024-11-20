Геймер вызвал миллиардера на "стрелку" в Марселе: разъяренный бизнесмен пришел (видео)

Интернет-тролль предложил одному из самых богатых людей Франции драку вблизи супермаркета. Через некоторое время Ксавье Ньель сообщил, что уже на стоянке поблизости.

Недовольный геймер вызвал миллиардера на "стрелку", но не был готов к его реакции. Об этом известно из публикации пользователя с ником Fuego в соцсети X (ранее — Twitter) от 20 мая.

"Ксавье Ньель, я ненавижу тебя, я предлагаю тебе 1 на 1 перед Lidl на улице Сент в Марселе", — написал он.

Однако Fuego не ожидал, что 15 ноября разъяренный французский миллиардер придет на назначенную драку. Он записал обращение, стоя на автостоянке перед Lidl, и бросил вызов онлайн-троллю.

"Я тебя жду", — написал Ньель.

Однако геймер извинился и заявил, что на самом деле пошутил. Кроме того, он объяснил, что болен. Fuego пожаловался на температуру, боль в животе и головную боль.

"Поэтому я сдаюсь", — добавил он.

Пользователь заверил, что если бы не болел, действительно пришел на назначенную "стрелку".

"Это даже не оправдание, лол, у меня действительно проблемы уже 3 дня", — заявил он.

Как передали в The Sun, основанием для вызова на "стрелку" стало то, что из-за низкой скорости интернета на бесплатном сервисе Niel геймер не мог играть в Call of Duty — игру-шутер от первого лица, которая требует стабильного соединения.

В то же время Ньель, по данным СМИ, приехал в Марсель на конференцию по искусственному интеллекту. Один из самых богатых людей Франции решил подойти к магазину Lidl на назначенную незнакомцем встречу.

"Я здесь! Я жду тебя! Ты где, давай! Хочешь встретиться на стоянке?", — заявил на камеру миллиардер.

Отмечается, что Ньель известен во Франции своей эксцентричностью. Он стал миллиардером в возрасте 24 лет. Его компания Free представила уникальную приставку, которая предлагала интернет, телефон и телевидение в одном продукте.

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