Геймер викликав мільярдера на "стрілку" у Марселі: розлючений бізнесмен прийшов (відео)

Інтернет-троль запропонував одному з найбагатших людей Франції бійку поблизу супермаркету. Через деякий час Ксав’є Ньєль повідомив, що вже на стоянці поблизу.

Незадоволений геймер викликав мільярдера на "стрілку", але не був готовий до його реакції. Про це відомо з публікації користувача з ніком Fuego у соцмережі X (раніше — Twitter) від 20 травня.

"Ксав’є Ньєль, я ненавиджу тебе, я пропоную тобі 1 на 1 перед Lidl на вулиці Сент у Марселі", — написав він.

Однак Fuego не очікував, що 15 листопада розлючений французький мільярдер прийде на призначену бійку. Він записав звернення, стоячи на автостоянці перед Lidl, і кинув виклик онлайн-тролю.

"Я тебе чекаю", — написав Ньєль.

Однак геймер перепросив та заявив, що насправді пожартував. Окрім того, він пояснив, що хворий. Fuego поскаржився на температуру, біль у животі та головний біль.

"Тому я здаюся", — додав він.

Користувач запевнив, що якби не хворів, дійсно прийшов на призначену "стрілку".

"Це навіть не виправдання, лол, у мене справді проблеми вже 3 дні", — заявив він.

Як передали у The Sun, підставою для виклику на "стрілку" стало те, що через низьку швидкість інтернету на безплатному сервісі Niel геймер не міг грати в Call of Duty — гру-шутер від першої особи, яка потребує стабільного з’єднання.

Водночас Ньєль, за даними ЗМІ, приїхав у Марсель на конференцію зі штучного інтелекту. Один із найбагатших людей Франції вирішив підійти до магазину Lidl на призначену незнайомцем зустріч.

"Я тут! Я чекаю на тебе! Ти де, давай! Хочеш зустрітися на стоянці?", — заявив на камеру мільярдер.

Зазначається, що Ньєль відомий у Франції своєю ексцентричністю. Він став мільярдером у віці 24 років. Його компанія Free представила унікальну приставку, що пропонувала інтернет, телефон і телебачення в одному продукті.

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