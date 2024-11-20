Чоловік "випадково" купив 200-річний занедбаний особняк і перетворив його на будинок мрії

Тайлер Болдін взяв участь в аукціоні і, несподівано для себе, здобув перемогу в напружених торгах. Разом із дружиною він став власником старовинного будинку, ремонт якого зайняв чотири роки.

У Гелловін 2020 року Тайлер Болдін, який ніколи раніше не займався великими інвестиціями в нерухомість, несподівано став власником будинку 1830 року в Центральній Пенсільванії (США). Про це пише Realtor.com.

Те, що починалося як цікавість і спроба випробувати удачу на аукціоні, перетворилося на грандіозний чотирирічний проєкт із відновлення старовинної будівлі, відомої як Forge House.

Початок несподіваної подорожі

Аукціон проходив просто на передньому дворі будинку. Тайлер, який не був професійним інвестором, вирішив ризикнути й спробувати свої сили.

"Я не збирався виходити за рамки нашого бюджету, який становив 450 000 доларів, але емоції взяли гору", — згадує він.

Чоловік несподівано став володарем будинку 1830 року Фото: realtor.com

Після напружених торгів будинок був проданий йому за 460 000 доларів. Тайлер і його агент навіть не усвідомили, що перемогли, поки їх не почали вітати. Пізніше він зателефонував дружині, щоб розповісти про те, що трапилося. Вони сміялися, а потім плакали, усвідомлюючи, з чим їм доведеться зіткнутися.

Складнощі перших кроків

Forge House, що пустував роками, опинився в жалюгідному стані. Тайлер і його сім'я були не готові до обсягу робіт, які належало провести. На момент купівлі його дружина була вагітна другою дитиною, а сім'я була змушена тимчасово жити у родичів, поки частину будинку не привели в придатний для життя стан.

Подружжя витратило 4 роки на ремонт старовинного особняка Фото: realtor.com

На перших етапах проєкт потребував повної реконструкції: від укладання нових підлог і заміни водопроводу до встановлення сучасних систем опалення. Будинок утеплили овечою вовною, побудували кухню з нуля і привели до ладу основні структурні елементи будівлі. Усе це зайняло понад рік тільки для того, щоб можна було комфортно жити й продовжувати ремонт інших частин будинку.

Чарівність старовинного будинку

Forge House виявився напрочуд міцним: його стіни були завтовшки майже 30 дюймів, а конструкція підтримувалася масивними дерев'яними балками. Тайлер називає його "кам'яною коробкою", порівнюючи життя в будинку з проживанням у замку.

Сім'я Болдінів пишається своїм новим будинком Фото: realtor.com

Однак будівля не тільки зберегла свою міцність, а й надала родині безліч унікальних знахідок, як-от оригінальні вікна з хвилястого скла 1830 року.

"Спочатку я хотів замінити їх, але потім зрозумів, наскільки вони красиві й унікальні. Це частина історії, яку не можна втратити", — ділиться Тайлер.

Життєві уроки та емоційна прив'язаність

Чотири роки ремонту будинку змінили не тільки Forge House, а й самих Болдінів. Тайлер зазначив, що процес відновлення навчив його терпіння і здатності бачити красу в деталях.

"Спочатку будь-який проєкт здається проблемою, але коли починаєш бачити результати, з'являється емоційна прихильність", — каже він.

Сьогодні сім'я Болдінів пишається своїм будинком, який став не тільки місцем для життя, а й символом подолання складнощів.

Раніше Фокус повідомляв, що пожежну частину переробили на будинок вартістю близько $8 млн. Будівля, в якій знімали сцени культового фільму "Щоденники принцеси", пройшла довгий шлях від кінного пожежного депо до унікального будинку зі збереженими елементами та захопливими панорамними краєвидами.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.