Мужчина "случайно" купил 200-летний заброшенный особняк и превратил его в дом мечты

Тайлер Болдин принял участие в аукционе и, неожиданно для себя, одержал победу в напряженных торгах. Вместе с женой он стал владельцем старинного дома, ремонт которого занял четыре года.

В Хэллоуин 2020 года Тайлер Болдин, никогда ранее не занимавшийся крупными инвестициями в недвижимость, неожиданно стал обладателем дома 1830 года в Центральной Пенсильвании (США). Об этом пишет Realtor.com.

То что начиналось как любопытство и попытка испытать удачу на аукционе, превратилось в грандиозный четырехлетний проект по восстановлению старинного здания, известного как Forge House.

Начало неожиданного путешествия

Аукцион проходил прямо на переднем дворе дома. Тайлер, который не был профессиональным инвестором, решил рискнуть и попробовать свои силы.

"Я не собирался выходить за рамки нашего бюджета, который составлял 450 000 долларов, но эмоции взяли верх", — вспоминает он.

Мужчина неожиданно стал обладателем дома 1830 года Фото: realtor.com

После напряженных торгов дом был продан ему за 460 000 долларов. Тайлер и его агент даже не осознали, что победили, пока их не начали поздравлять. Позже он позвонил жене, чтобы рассказать о случившемся. Они смеялись, а потом плакали, осознавая, с чем им предстоит столкнуться.

Сложности первых шагов

Forge House, пустовавший годами, оказался в плачевном состоянии. Тайлер и его семья были не готовы к объему работ, которые предстояло провести. На момент покупки его супруга была беременна вторым ребенком, а семья была вынуждена временно жить у родственников, пока часть дома не привели в пригодное для жизни состояние.

Супруги потратили 4 года на ремонт старинного особняка Фото: realtor.com

На первых этапах проект потребовал полной реконструкции: от укладки новых полов и замены водопровода до установки современных систем отопления. Дом утеплили овечьей шерстью, построили кухню с нуля и привели в порядок основные структурные элементы здания. Все это заняло больше года только для того, чтобы можно было комфортно жить и продолжать ремонт остальных частей дома.

Очарование старинного дома

Forge House оказался удивительно прочным: его стены были толщиной почти 30 дюймов, а конструкция поддерживалась массивными деревянными балками. Тайлер называет его "каменной коробкой", сравнивая жизнь в доме с проживанием в замке.

Семья Болдинов гордится своим новым домом Фото: realtor.com

Однако здание не только сохранило свою прочность, но и предоставило семье множество уникальных находок, таких как оригинальные окна из волнистого стекла 1830 года.

"Сначала я хотел заменить их, но потом понял, насколько они красивы и уникальны. Это часть истории, которую нельзя потерять", — делится Тайлер.

Жизненные уроки и эмоциональная привязанность

Четыре года ремонта дома изменили не только Forge House, но и самих Болдинов. Тайлер отметил, что процесс восстановления научил его терпению и способности видеть красоту в деталях.

"Сначала любой проект кажется проблемой, но когда начинаешь видеть результаты, появляется эмоциональная привязанность", — говорит он.

Сегодня семья Болдинов гордится своим домом, который стал не только местом для жизни, но и символом преодоления сложностей.

Ранее Фокус сообщал, что пожарная часть была переделана в дом стоимостью около $8 млн. Здание, в котором снимались сцены культового фильма "Дневники принцессы", прошло долгий путь от конного пожарного депо до уникального дома с сохраненными элементами и захватывающими панорамными видами.

Также стало известно, что у "самого грустного дома" на скале может появиться новый владелец. Здание стало известным не только благодаря уникальному дизайну, вдохновленному маяком, но и из-за цепочки неудач, преследующих его владельца Эдварда Шорта. Мужчина погряз в долгах и потерял жену.