Чоловік закопав п'ять ящиків з мільйонними скарбами: знайти їх може кожен (фото)

Серед цінних речей, які можна знайти в схованках, є артефакти із затонулого корабля, колумбійський смарагд та стакан Джорджа Вашингтона.

Музикант та підприємець Джон Коллінз-Блек з Каліфорнії (США) колись мріяв знайти скарб, однак так не сталось, тож тепер він дає надію іншим. Нещодавно американець сховав у різних куточках країни п'ять скриньок зі скарбами (чотири менших і один великий ящик), що загалом оцінюються у $2 млн, і хоче, щоб люди відправились у подорож й знайшли їх. Про це пише видання Business Insider.

За словами Коллінз-Блека, жодна зі скринь не закопана на приватній території, а щоб дістатися до них, не потрібно наважуватись на небезпечні чи ризиковані трюки. Усі підказки, необхідні для того, аби знайти скарби, він опублікував у книзі "Всередині є скарб". Однак слід дуже уважно читати текст й мати "гострий розум", зазначає чоловік.

Велику частину коштовностей Джон придбав на аукціонах й завдяки співпраці з антикварними дилерами. Серед цінних речей, які можна знайти в його схованках, є Casascius — перший фізичний біткойн, колумбійський смарагд, картка покемона Shining Charizard 2002 року, артефакти із затонулого корабля, стакан Джорджа Вашингтона та багато чого іншого.

Коллінз-Блек каже, що до кожного ящика прикріплена інструкція з поетапним описом, як її відкрити. Тож людям не доведеться застосовувати силу. Оскільки про розташування скарбів знає лише він, всі спроби роздобути будь-яку іншу інформацію від сторонніх осіб — марні.

"Через 5-7 років ці скарби можуть коштувати $10 млн. Якщо хтось їх знайде, я просто відсвяткую це й буду радіти", — зізнається Джон, додавши, що серед схованих реліквій у нього немає улюблених речей, але йому дуже сподобався смарагд.

Серед коштовностей є колумбійський смарагд Фото: Jon Collins-Black

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що під час ремонтних робіт на одній з вілл у Відні (Австрія) робітники знайшли у скрині дивовижний скарб. За попередніми оцінками, там зберігалось близько 30 кілограмів "монет Моцарта" з чистого золота. Їхня вартість оцінюється у 2,3 мільйона євро (близько 100,5 млн грн).

А от 70-річний пенсіонер і колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету, датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами. Інтуїція підказала чоловікові, що знахідка може мати колекційну цінність.