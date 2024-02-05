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Чоловік знайшов у мішку рідкісну монету, яка коштує 9 тисяч євро (фото)

Монета, колекціонер, знахідка, гроші, аукціони, магазин, Велика Британія, удача, нумізматика, фото
Фото: Apex | Ілюстративне фото

Незвичайне відкриття сталося завдяки уважності волонтера у благодійному магазині в Лондоні.

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70-річний пенсіонер і колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами. Інтуїція підказала чоловікові, що знахідка може мати колекційну цінність. Про це пише британський таблоїд The Sun.

"Сортуючи та оцінюючи дрібні предмети, я помітив невелику річ сріблясто-сірого кольору з написом "Новий Південний Уельс 1813 року, п'ятнадцять пенсів". Пізніше в інтернеті знайшов дві такі монети, що продавалися за ціною від 30 до 50 фунтів стерлінгів", – розповідає Джон.

Проведена експертиза підтвердила, що це 15 пенсів з Нового Південного Уельсу – одна з перших монет, викарбуваних в Австралії. Подібні раритети були переплавлені у 1840-х роках, тому збережені примірники є вкрай рідкісними та коштовними.

Монета, колекціонер, знахідка, гроші, аукціони, магазин, Велика Британія, удача, нумізматика, фото Fullscreen
15 пенсів з Нового Південного Уельсу – одна з перших монет, викарбуваних в Австралії.
Фото: Apex

На жаль, мішок, в якому лежала монета, не було позначено як пожертву, тому неможливо з'ясувати, хто саме приніс її до магазину в передмісті Лондона.

"Я почав колекціонувати британські монети, коли був підлітком, а пізніше також збирав гроші британської імперії, тож у мене вже були певні знання, на які я міг спиратися. Також я багато чого навчився, займаючись волонтерством", – додає Джон.

Підозріло рідкісна знахідка викликала сумніви, тому він звернувся по допомогу до керівництва. Зрештою монету передали експертам, які підтвердили її автентичність та високу вартість.

Монета, колекціонер, знахідка, гроші, аукціони, магазин, Велика Британія, удача, нумізматика, фото Fullscreen
Мішок, в якому лежала монета, не було позначено як пожертву, тому неможливо з'ясувати, хто саме приніс її до магазину в передмісті Лондона.
Фото: Apex

Аукціонний дім Noonans оцінив знахідку у 5-7 тисяч фунтів стерлінгів (орієнтовно 6-9 тисяч євро). Вторговані кошти Джон передав благодійній організації Oxfam, де він волонтерить вже 10 років. Співробітники подякували колекціонерові за щедрість, адже ці гроші допоможуть їм профінансувати важливі проєкти по боротьбі з бідністю.

Представник аукціонного дому Noonans Тім Вілкс підкреслив, що попит на ранні австралійські монети залишається високим, тож він сподівається, що продаж 6 лютого буде успішним.

Монета, колекціонер, знахідка, гроші, аукціони, магазин, Велика Британія, удача, нумізматика, фото Fullscreen
Аукціонний дім Noonans оцінив знахідку у 5-7 тисяч фунтів стерлінгів.
Фото: Apex

Нагадаємо, раніше Фокус писав про колекціонера військової техніки Ніка Міда з Нортгемптоншира, який знайшов у танку золоті злитки. Чоловік похизувався цінним трофеєм й офіційно передав його представникам влади.

Крім того, статуя грецького бога, яка зникла за таємничих обставин майже 30 років тому, несподівано знайшлась у дворі жителя міста Луїсвілл в американському штаті Кентуккі.