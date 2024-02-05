Мужчина нашел в мешке редкую монету стоимостью 9 тысяч евро (фото)

Необычное открытие произошло благодаря внимательности волонтера в благотворительном магазине в Лондоне.

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70-летний пенсионер и коллекционер монет Джон Тернер из Великобритании обнаружил серебряную монету датированную 1813 годом, когда проверял мешки с пожертвованиями. Интуиция подсказала мужчине, что находка может иметь коллекционную ценность. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

"Сортируя и оценивая мелкие предметы, я заметил небольшую вещь серебристо-серого цвета с надписью "Новый Южный Уэльс 1813 года, пятнадцать пенсов". Позже в интернете нашел две такие монеты, они продавались по цене от 30 до 50 фунтов стерлингов", — рассказывает Джон.

Проведенная экспертиза подтвердила, что это 15 пенсов из Нового Южного Уэльса — одна из первых монет, отчеканенных в Австралии. Подобные раритеты были переплавлены в 1840-х годах, поэтому сохранившиеся экземпляры являются крайне редкими и ценными.

15 пенсов из Нового Южного Уэльса — одна из первых монет, отчеканенных в Австралии. Фото: Apex

К сожалению, мешок, в котором лежала монета, не был обозначен как пожертвование, поэтому невозможно выяснить, кто именно принес ее в магазин в пригороде Лондона.

"Я начал коллекционировать британские монеты, когда был подростком, а позже также собирал деньги британской империи, так что у меня уже были определенные знания, на которые я мог опираться. Также я многому научился, занимаясь волонтерством", — добавляет Джон.

Подозрительно редкая находка вызвала сомнения, поэтому он обратился за помощью к руководству. В конце концов монету передали экспертам, которые подтвердили ее подлинность и высокую стоимость.

Мешок, в котором лежала монета, не был обозначен как пожертвование, поэтому невозможно выяснить, кто именно принес ее в магазин в пригороде Лондона. Фото: Apex

Аукционный дом Noonans оценил находку в 5-7 тысяч фунтов стерлингов (ориентировочно 6-9 тысяч евро). Вырученные средства Джон передал благотворительной организации Oxfam, где он работает волонтером уже 10 лет. Сотрудники поблагодарили коллекционера за щедрость, ведь эти деньги помогут им профинансировать важные проекты по борьбе с бедностью.

Представитель аукционного дома Noonans Тим Уилкс подчеркнул, что спрос на ранние австралийские монеты остается высоким, поэтому он надеется, что продажа 6 февраля будет успешной.

Аукционный дом Noonans оценил находку в 5-7 тысяч фунтов стерлингов. Фото: Apex

Напомним, ранее Фокус писал о коллекционере военной техники Нике Миде из Нортгемптоншира, который нашел в танке золотые слитки. Мужчина похвастался ценным трофеем и официально передал его представителям власти.

Кроме того, статуя греческого бога, которая исчезла при таинственных обстоятельствах почти 30 лет назад, неожиданно нашлась во дворе жителя города Луисвилл в американском штате Кентукки.