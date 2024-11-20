Мужчина закопал пять ящиков с миллионными сокровищами: найти их может каждый (фото)

Среди ценных вещей, которые можно найти в тайниках, есть артефакты с затонувшего корабля, колумбийский изумруд и стакан Джорджа Вашингтона.

Музыкант и предприниматель Джон Коллинз-Блэк из Калифорнии (США) когда-то мечтал найти сокровище, но не случилось, и теперь он дает надежду другим. Недавно американец спрятал в разных уголках страны пять ящиков с сокровищами (четыре меньших и один большой ящик), которые в целом оцениваются в $2 млн, и хочет, чтобы люди отправились в путешествие и нашли их. Об этом пишет издание Business Insider.

По словам Коллинз-Блека, ни один из сундуков не закопан на частной территории, а чтобы добраться до них, не нужно решаться на опасные или рискованные трюки. Все подсказки, необходимые для того, чтобы найти сокровища, он опубликовал в книге "Внутри есть сокровище". Однако нужно очень внимательно читать текст и иметь "острый ум", отмечает мужчина.

Большую часть драгоценностей Джон приобрел на аукционах и благодаря сотрудничеству с антикварными дилерами. Среди ценных вещей, которые можно найти в его тайниках, числится Casascius — первый физический биткойн, колумбийский изумруд, карточка покемона Shining Charizard 2002 года, артефакты с затонувшего корабля, стакан Джорджа Вашингтона и многое другое.

Коллинз-Блэк говорит, что к каждому ящику прикреплена инструкция с поэтапным описанием, как его открыть. Поэтому людям не придется применять силу. Поскольку о расположении сокровищ знает только он, все попытки заполучить любую другую информацию от посторонних лиц — напрасны.

"Через 5-7 лет эти сокровища могут стоить $10 млн. Если кто-то их найдет, я просто отпраздную это и буду радоваться", — признается Джон, добавив, что среди спрятанных реликвий у него нет любимых вещей, но ему очень понравился изумруд.

Среди драгоценностей есть колумбийский изумруд Фото: Jon Collins-Black

Напомним, ранее Фокус писал, что во время ремонтных работ на одной из вилл в Вене (Австрия) рабочие нашли в сундуке удивительный клад. По предварительным оценкам, там хранилось около 30 килограммов "монет Моцарта" из чистого золота. Их стоимость оценивается в 2,3 миллиона евро (около 100,5 млн грн).

А вот 70-летний пенсионер и коллекционер монет Джон Тернер из Великобритании обнаружил серебряную монету, датированную 1813 годом, когда проверял мешки с пожертвованиями. Интуиция подсказала мужчине, что находка может иметь коллекционную ценность.