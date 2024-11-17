Кто-то залил бетоном: в подвале дома нашли сундук, набитый чистым золотом (фото)

Один из строителей, делавших в подвале ремонт, предполагает, что клад залили в бетон еще до Второй мировой войны. Стоимость находки оценивается в 2,3 миллиона евро.

Во время ремонтных работ на одной из вилл в Вене (Австрия) рабочие нашли в сундуке удивительный клад. По предварительным оценкам, там хранилось около 30 килограммов "монет Моцарта" из чистого золота. Их стоимость оценивается в 2,3 миллиона евро (около 100,5 млн грн). Об этом пишет австрийский портал Heute.

Сообщается, что рабочий, который раздолбал пол в подвале дома, заметил веревку, торчавшую из бетона, но решил ее не трогать. На следующий день на строительную площадку пришел сантехник. Во время разговора с владельцем дома он также заметил загадочный шнурок, но не смог его вытащить, поэтому взял лопату и, отгребая землю, наткнулся на залитый бетоном металлический ящик.

Журналисты издания сообщают, что сантехнику очень повезло: по австрийскому законодательству, он имеет право как минимум на треть найденного сокровища, возможно, ему даже удастся забрать половину. Остальное принадлежит землевладельцу.

В подвале дома нашли золотой клад Фото: Heute

В этой истории очень не повезло строителю, который первым заметил веревку, но поленился раскопать клад. Пожалуй, это одна из самых больших ошибок в его жизни.

"Это действительно невероятно. Я работаю на стройке с 15 лет. Время от времени находил единичные монеты, но такая находка просто невероятна", — рассказывает товарищ счастливчика в интервью Heute.

Он предполагает, что золото залили в бетон еще до Второй мировой войны.

Напомним, ранее Фокус писал, что сестры, которые живут в США, получили в наследство от своего брата только одну 10-центовую монету с профилем президента Франклина Рузвельта 1975 года выпуска. Ее стоимость, как выяснилось, может превышать 500 тысяч долларов (около 20 млн грн). Нового владельца артефакта, который лежал в банковском хранилище более 40 лет.

А вот 70-летний пенсионер и коллекционер монет Джон Тернер из Великобритании обнаружил серебряную монету, датированную 1813 годом, когда проверял мешки с пожертвованиями. Интуиция подсказала мужчине, что находка может иметь коллекционную ценность.