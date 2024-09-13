Сестры получили в наследство только одну монету: теперь они могут не работать до конца жизни

Женщины, имя которых не разглашается, даже не подозревали, что раритетная вещь может стоить таких денег.

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Сестры, которые живут в США, получили в наследство от своего брата только одну 10-центовую монету с профилем президента Франклина Рузвельта 1975 года выпуска. Ее стоимость, как выяснилось, может превышать 500 тысяч долларов (около 20 млн грн). Нового владельца артефакта, который лежал в банковском хранилище более 40 лет, назовут на аукционе в октябре, пишет Associated Press.

Сообщается, что коллекционная монета входила в один из наборов, выпущенных в 1975 году, и никогда не была в обращении. Одна из ее ключевых особенностей — ошибка, допущенная при чеканке, а именно отсутствие буквы "S", обозначающей принадлежность к монетному двору Сан-Франциско. Всего известно две монеты из серии с такой особенностью.

Сестры, имя которых не разглашается, рассказали, что брат упоминал о какой-то уникальной монете в банковской ячейке. Они даже не подозревали, что раритетная вещь может стоить таких денег.

Нового владельца монеты, которая лежала в банковском хранилище более 40 лет, назовут на аукционе в октябре Фото: Jenny Kane

Предыдущий владелец купил уникальную вещь в 1978-м, когда коллекционеры уже охотились за ней, за 18,2 тысячи долларов и хранил как финансовую подушку для семейного бизнеса.

Второй 10-центовик монетного двора Сан-Франциско с ошибкой продали в 2019 году за 456 тысяч долларов с аукциона, а затем его перекупил какой-то частный коллекционер.

Существует вероятность того, что позже будут обнаружены и другие экземпляры этой редкой монеты. Однако, как отмечают эксперты, они могут быть найдены только среди наборов "proof" 1975 года.

Напомним, ранее Фокус писал, что охотник за сокровищами, проводя масштабные поисковые работы на ферме 1700-х годов, нашел две американские монеты, выпущенные более чем столетие назад. Один из артефактов заинтриговал его, ведь он никогда раньше не видел ничего подобного.

А вот 70-летний пенсионер и коллекционер монет Джон Тернер из Великобритании обнаружил серебряную монету, датированную 1813 годом, когда проверял мешки с пожертвованиями. Интуиция подсказала мужчине, что находка может иметь коллекционную ценность.