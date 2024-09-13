Сестри отримали у спадок лише одну монету: тепер вони можуть не працювати до кінця життя

Жінки, ім’я яких не розголошується, навіть не підозрювали, що раритетна річ може коштувати таких грошей.

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Сестри, які живуть у США, отримали у спадок від свого брата лише одну 10-центову монету з профілем президента Франкліна Рузвельта 1975 року випуску. Її вартість, як з’ясувалось, може перевищувати 500 тисяч доларів (близько 20 млн грн). Нового власника артефакту, який лежав у банківському сховищі понад 40 років, назвуть на аукціоні в жовтні, пише Associated Press.

Повідомляється, що колекційна монета входила до одного з наборів, випущених 1975 року, й ніколи не була в обігу. Одна з її ключових особливостей — помилка, допущена під час карбування, а саме відсутність літери "S", що позначає приналежність до монетного двору Сан-Франциско. Всього відомо дві монети із серії з такою особливістю.

Сестри, ім’я яких не розголошується, розповіли, що брат згадував про якусь унікальну монету в банківській комірці. Вони навіть не підозрювали, що раритетна річ може коштувати таких грошей.

Нового власника монети, яка лежала у банківському сховищі понад 40 років, назвуть на аукціоні в жовтні Фото: Jenny Kane

Попередній власник купив унікальну річ в 1978-му, коли колекціонери вже полювали за нею, за 18,2 тисячі доларів й зберігав як фінансову подушку для сімейного бізнесу.

Другий 10-центовик монетного двору Сан-Франциско з помилкою продали 2019 року за 456 тисяч доларів з аукціону, а потім його перекупив якийсь приватний колекціонер.

Існує ймовірність того, що згодом будуть виявлені й інші екземпляри цієї рідкісної монети. Однак, як зазначають експерти, вони можуть бути знайдені лише серед наборів "proof" 1975 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мисливець за скарбами, проводячи масштабні пошукові роботи на фермі 1700-х років, знайшов дві американські монети, випущені більш ніж століття тому. Один з артефактів заінтригував його, адже він ніколи раніше не бачив нічого подібного.

А от 70-річний пенсіонер і колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами. Інтуїція підказала чоловікові, що знахідка може мати колекційну цінність.