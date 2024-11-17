Хтось залив бетоном: у підвалі будинку знайшли скриню, набиту чистим золотом (фото)

Один з будівельників, який робив у підвалі ремонт, припускає, що скарб залили у бетон ще до Другої світової війни. Вартість знахідки оцінюється у 2,3 мільйона євро.

Під час ремонтних робіт на одній з вілл у Відні (Австрія) робітники знайшли у скрині дивовижний скарб. За попередніми оцінками, там зберігалось близько 30 кілограмів "монет Моцарта" з чистого золота. Їхня вартість оцінюється у 2,3 мільйона євро (близько 100,5 млн грн). Про це пише австрійський портал Heute.

Повідомляється, що робітник, який роздовбував підлогу в підвалі будинку, помітив мотузку, що стирчала з бетону, але вирішив її не чіпати. Наступного дня на будівельний майданчик прийшов сантехнік. Під час розмови з власником оселі він також помітив загадковий шнурок, але не зміг його витягнути, тож взяв лопату й, відгорнувши землю, натрапив на залитий бетоном металевий ящик.

Журналісти видання повідомляють, що сантехніку дуже пощастило: за австрійським законодавством, він має право щонайменше на третину знайденого скарбу, можливо, йому навіть вдасться забрати половину. Решта належить землевласнику.

У підвалі будинку знайшли золотий скарб Фото: Heute

У цій історії дуже не пощастило будівельнику, який першим помітив мотузку, але полінувався розкопати скарб. Мабуть, це одна з найбільших помилок у його житті.

"Це справді неймовірно. Я працюю на будівництві з 15 років. Час від часу знаходив поодинокі монети, але така знахідка просто неймовірна", — розповідає товариш щасливчика в інтерв’ю Heute.

Він припускає, що золото залили у бетон ще до Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що сестри, які живуть у США, отримали у спадок від свого брата лише одну 10-центову монету з профілем президента Франкліна Рузвельта 1975 року випуску. Її вартість, як з’ясувалось, може перевищувати 500 тисяч доларів (близько 20 млн грн). Нового власника артефакту, який лежав у банківському сховищі понад 40 років.

А от 70-річний пенсіонер і колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету, датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами. Інтуїція підказала чоловікові, що знахідка може мати колекційну цінність.