"Настоящий шедевр": самые ценные часы в мире впервые покажут в музее

Роскошные часы были созданы для последней королевы Франции Марии-Антуанетты. Они созданы из более чем 800 деталей.

"Самые впечатляющие" часы мира станут экспонатом Британского Музея Науки. Создание экземпляра заняло более 44 лет: с 1783 по 1827 год. Выставка с ними под названием "Versailles: Science And Splendour" откроется уже 12 декабря. Об этом сообщает BBC.

Часы авторства швейцарского мастера Авраама Луи Бреге считаются святым Граалем среди часовщиков. Они состоят из 823 частей и содержат золото, платину, рубины и сапфиры.

Работа над аксессуаром началась по заказу королевы Франции Марии-Антуанетты в 1783 году, но он так и не смог попасть в руки владелицы. Женщина вместе с ее мужем, королем Франции Людовиком XVI, была казнена в 1793 году. На создание часов ушло так много времени, что закончены они были через 4 года после смерти их мастера, в 1827 году.

Часы имеют прозрачный хрустальный циферблат, где можно разглядеть механизмы, которые озвучивают часы, четверти часа и минуты. Вещь также содержит календарь с поправкой на високосный год, термометр и секундную стрелку.

"Эти великолепные часы восхитят посетителей и являются одним из самых выдающихся предметов, которые мы когда-либо получали. Даже в мельчайших деталях часы идеально воплощают в себе тщательную инженерную работу и преданность знаниям и красоте — идеалам, которые повторяются на всей нашей выставке и в самом Версале", — рассказал директор музея Иэн Блетчфорд.

Напоминаем, что летом этого года кошка легендарного дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт отметила день рождения в Версале, чем поделилась в своем инстаграм профиле.