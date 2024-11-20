"Справжній шедевр": найцінніший годинник у світі вперше покажуть в музеї

Розкішний годинник був створений для останньої королеви Франції Марії-Антуанетти. Він створений з більш ніж 800 деталей.

"Найбільш вражаючий" годинник світу стане експонатом Британського Музею Науки. Створення екземпляра зайняло понад 44 роки: з 1783 по 1827 рік. Виставка з ним під назвою "Versailles: Science And Splendour" відкриється вже 12 грудня. Про це повідомляє BBC.

Годинник авторства швейцарського майстра Авраама Луї Бреге вважається святим Граалем серед годинникарів. Він складається з 823 частин та містить золото, платину, рубіни та сапфіри.

Робота над аксесуаром почалася на замовлення королеви Франції Марії-Антуанетти у 1783 році, але він і не зміг потрапити у руки власниці. Жінку разом з її чоловіком, королем Франції Людовиком XVI, було страчено в 1793 році. На створення годинника пішло так багато часу, що закінчений він був за 4 роки після смерті його майстра, у 1827 році.

Годинник має прозорий кришталевий циферблат, де можна розгледіти механізми, які озвучують години, чверті години та хвилини. Річ також містить календар з поправкою на високосний рік, термометр і секундну стрілку.

"Цей чудовий годинник захопить відвідувачів і є одним із найвидатніших предметів, які ми коли-небудь отримували. Навіть у найдрібніших деталях годинник ідеально втілює в собі ретельну інженерну роботу та відданість знанням і красі — ідеалам, які повторюються на всій нашій виставці та в самому Версалі". — розповів директор музею Ієн Блетчфорд.

Нагадуємо, що влітку цього року кішка легендарного дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт відзначила день народження у Версалі, чим поділилась у своєму інстаграм профілі.