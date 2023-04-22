"Три мушкетера", как киллеры из "Джона Уика". Что отличает хулиганскую экранизацию Дюма с Касселем и Евой Грин

На экраны Украины вышел новый французский блокбастер "Три мушкетера: Д’Артаньян".

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Новые французские "Три мушкетера: Д’Артаньян" лишены романтического флера по сравнению с первоисточником и другими экранизациями. Это напоминает историю со "Звездными войнами", которые из романтико-фэнтезийной сказки превратились в социально-политический триллер "Андор". Здесь же помимо буйного фехтования идет бесконечная пальба, а могут и живьем закопать, как в гангстерских боевиках. И произошел перевертыш: если в последнем "Джоне Уике 4" киллеры выглядят благородно, как мушкетеры, то в новом французском блокбастере наоборот — мушкетеры выглядят, как киллеры, а король и кардинал не как вельможи-аристократы, а как современные циничные политики. Получилась нахальная неонуарная фантазия на тему первоисточника, но она захватывает, потому что есть убойная динамика и приличная зрелищность, приправленные остроумием в духе Александра Дюма. Гремучая, но вполне съедобная смесь.

Понятно, что французам самим надоела классическая матрица романа Александра Дюма, и режиссер Мартин Бурбулон с соавторами-сценаристами пытался ее раскачать, чтобы сделать свое творение пооригинальнее. Если всем нам знакомая советская экранизация склонялась в сторону гротеска и мюзикла, то тут ребята запустили гангстерский неонуарный политический триллер, существенно переделав детали первоисточника.

Постер фильма "Три мушкетера: Д"Артаньян"

Д’Артаньян (Франсуа Сивиль), как и в романе, сразу попадает в переделку. Только гораздо быстрее и без разговоров: женский крик о помощи, ливень, выстрелы. Несмотря на то, что на второй минуте гасконца закопали, он счастливо выбрался и даже не утратил рекомендательного письма папаши: когда Д`Артаньян сумел добраться до капитана де Тревиля (Марк Барбе), оно было при нем. А дальше диалог, характерный для всей двухчасовой ленты.

Д’Артаньян протягивает письмо с дырками с двух сторон. "Что приключилось с вашим письмом?" – спрашивает капитан. – "Мы с ним приняли пистолетную пулю. Нас спасла моя Библия", — отвечает Д’Артаньян. Он достает из-за пазухи слегка поврежденную пулей книгу. "В этом году вы первый, кого спасла религия", – говорит капитан, вызвая смех зала.

"Три мушкетера: Д’Артаньян". Новые особенности персонажей

Д’Артаньян в исполнении Франсуа Сивиля выглядит простовато, но у него очень располагающая улыбка. После отмены дуэли и удачного боя с кардинальцами ему и дальше везет: восхитительная белошвейка Констанция Бонасье соглашается сдать ему комнату за один ливр. Констанцию играет фантастическая по красоте Лина Кудри: кукольное личико и огромные инопланетные глаза. Ее красота настолько необычна, что буквально от каждого появления белошвейки на экране перехватывает дыхание.

Гасконец не только мастерски фехтует, но и флиртует. Зашивая ему рану, Констанция замечает: "Еще чуть-чуть, и ранено было бы сердце". — "Уже!" – делает лирический пассаж Д’Артаньян.

Красавица Лина Кудри в роли Констанции Бонасье

Людовик XIII (Луи Гаррель) и Анна Австрийская (Вики Крипс) гораздо моложе своих героев – в обычном нашем представлении о них. Людовик Гарелля подвижен, циничен, неглуп, хотя и вспыльчив – Гарелль мог бы запросто и Д’Артаньяна сыграть. А кардинал Ришелье (Эрик Руф) и капитан де Тревиль выглядят почти стариками.

Портос Пио Мармая – не толстяк, а крупный атлет без признаков обычной наивности этого гиганта.

Арамис в исполнении Ромена Дюриса – полудемоническая фигура, а не субтильный красавчик, разрывающийся между мирской жизнью и церковным призванием: ему неслабо в ленте пытать одного типа деревянным крестом, заточив его с одного конца, словно кол.

Дюма бы удивился: что еще необычного в фильме о трех мушкетерах

Свежая интрига в ленте в духе американского неонуарового детектива – тут авторы разгулялись.

Появление родственников у мушкетеров, о которых никто не слышал. И наоборот – полное исчезновение галантерейщика Бонасье.

Введение большой политической составляющей – раскольничьей протестантской деятельности. И показ Людовика XIII как решительного монарха, желающего искоренить раскол в стране.

Не то чтобы шедевр, но интерес картина вызывает.

К ее недостаткам можно отнести сумбурность повествования и упрощенность множества сюжетных ходов, а также фактов из жизни героев, как например, у Миледи. Ее пока довольно бледно играет Ева Грин (будет вторая часть – может, еще разыграется), в отличие от своего муженька – графа де Ла Фер, который в исполнении Венсана Касселя местами ярче главного героя. Под Касселя в фильме сделали отдельную убойную историю.

Трейлер фильма "Три мушкетера: Д`Артаньян"

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