Топ-5 исторических сериалов 2024 года с увлекательным сюжетом, которые стоит посмотреть (видео)

Историческое прошлое всегда интересовало людей. Чтобы удовлетворить это любопытство, многие сценаристы и режиссеры создали немало исторических фильмов. Предлагаем ознакомиться с новинками этого жанра, которые вышли на экраны в этом году.

Человечество пока не изобрело машину времени, но движимые любопытством, люди всегда хотели заглянуть в прошлое. Мировой кинематограф часто обращается теме значимых событий, произошедших в разные эпохи. Фокус подготовил подборку из пяти самых интересных исторических сериалов, снятых в 2024 году, которые смогут увлечь даже самого требовательного зрителя.

Франклин

Американский политический деятель Бенджамин Франклин в 1776 году прибывает из Нового света в Старый, чтобы уговорить элиту Франции оказать помощь США, чтобы сбросить оковы Великобритании и стать независимыми. Будучи 70-летним мужчиной без дипломатического опыта, Франклин полагается исключительно на свой острый интеллект. Он пытается перехитрить британских шпионов и заключить необходимый союз с Парижем.

В историческом сериале режиссера Тимоти Ван Паттена роли исполнили такие знаменитые актеры, как Майкл Дуглас, Ноа Джуп, Эдди Марсан, Дэниэл Мейс, Людивин Санье, Теодор Пеллерен и другие.

Кафка

Сериал повествует о жизни Франц Кафки — немецкоязычного еврейского писателя, родившегося и выросшего в Праге. Он прославился только после своей смерти и стал одним из ключевых авторов XX века. В картине показаны его непростые отношения с отцом-тираном, связи с несколькими женщинами и дружбе с Максом Бродом, который нарушил его предсмертную просьбу.

Сценарий основан на трехтомной биографии Кафки, написанной биографом писателя Райнером Стахом. Режиссером сериала выступил Давид Шалько, роли исполнили: Макс Мауфф, Йоэль Басман, Давид Кросс, Константин Франк, Лив Лиза Фрис, Катарина Тальбах, Энн Беннент и другие.

Мехмед: Султан Завоеватель

Исторический сериал повествует об османском султане Мехмеде II, который продолжил дело предков. Гордый правитель расширил границы Османской Империи, и даже сделал то, что они не смогли его предшественники — завоевал Константинополь, ныне современный Стамбул. За это его в народе прозвали Мехмед Завоеватель. Он был жестким и беспощадным полководцем, но в то же время очень эрудированным и талантливым человеком. В сериале зрители увидят личность Мехмеда — грозного воина и невероятно талантливого и образованного человека. Его правой рукой был Эйюп-эль-Энсари – знаменосец пророка Мухаммеда, у которого падишах почерпнул немало мудрости.

Режиссером турецкого сериала выступил Шафак Бал, роли исполнили: Серкан Чайоглу, Селим Байрактар, Туба Унсал, Фикрет Кускан, Сечкин Оздемир, Синан Албайрак, Бюлент Алкис, Айшегюль Гюнай и другие.

Сегун

В 1600 году бесстрашный лоцман голландского корабля Джон Блэкторн ищет путь в Японию. После долгих месяцев безуспешных поисков Страны восходящего солнца судно садится на мель возле японского побережья. Джон попадает на прием к местному феодалу Еси Торанаге, который находится на грани войны с целой коалицией других могущественных домов. Японский феодал нанимает заморского гостя себе на службу, чтобы использовать его знания в военном и морском деле, пушки с корабля и золото для победы в войне за власть в стране. Со временем Адамс и его первый помощник стали первыми самураями – выходцами из Европы на службе у сегуна.

Сериал является экранизацией одноименного романа Джеймса Клавелла. Режиссерами картины стали: Фредерик И.О. Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром, Такэси Фукунага. Роли сыграли такие талантливы актеры, как Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано, Такэхиро Хира, Фуми Никайдо, Хиромото Ида, Хирото Канаи, Ясунари Такэсима, Юки Кура и другие.

Татуировщик из Освенцима

В британском историческом сериале рассказана реальная история еврейского заключенного Лале Соколова, которому во время Второй мировой войны было поручено вытатуировать идентификационные номера на руках заключенных в концлагере Освенцим-Биркенау. Здесь же он встречает молодую еврейскую девушку Гиту Фурман, любовь к которой помогает ему пережить ужасы нацизма.

В картине режиссера Тали Шалом-Эзера роли исполнили: Анна Прухняк, Мелани Лински, Харви Кейтель, Джона Хауэр-Кинг, Йонас Най, Мили Эшет, Авитал Лвова, Фредерик фон Люттишау и другие.

Напомним, 10 ноября, Фокус рассказывал о пяти лучших приключенческих фильмах, снятых в 2024 году. Эти новые картины с увлекательным сюжетом обязательно стоит посмотреть.