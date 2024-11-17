Топ-5 історичних серіалів 2024 року із захопливим сюжетом, які варто подивитися (відео)

Історичне минуле завжди цікавило людей. Щоб задовольнити цю цікавість, чимало сценаристів і режисерів створили чимало історичних фільмів. Пропонуємо ознайомитися з новинками цього жанру, які вийшли на екрани цього року.

Людство поки що не винайшло машину часу, але рухомі цікавістю, люди завжди хотіли зазирнути в минуле. Світовий кінематограф часто звертається до теми значущих подій, що відбулися в різні епохи. Фокус підготував добірку з п'яти найцікавіших історичних серіалів, знятих у 2024 році, які зможуть захопити навіть найвибагливішого глядача.

Франклін

Американський політичний діяч Бенджамін Франклін 1776 року прибуває з Нового світу до Старого, щоб умовити еліту Франції надати допомогу США, щоб скинути кайдани Великої Британії і стати незалежними. Будучи 70-річним чоловіком без дипломатичного досвіду, Франклін покладається виключно на свій гострий інтелект. Він намагається перехитрити британських шпигунів і укласти необхідний союз із Парижем.

В історичному серіалі режисера Тімоті Ван Паттена ролі виконали такі знамениті актори, як Майкл Дуглас, Ноа Джуп, Едді Марсан, Деніел Мейс, Людівін Саньє, Теодор Пеллерен та інші.

Кафка

Серіал оповідає про життя Франц Кафки — німецькомовного єврейського письменника, який народився і виріс у Празі. Він прославився тільки після своєї смерті і став одним із ключових авторів XX століття. У картині показані його непрості стосунки з батьком-тираном, зв'язки з кількома жінками і дружбу з Максом Бродом, який порушив його передсмертне прохання.

Сценарій заснований на тритомній біографії Кафки, написаній біографом письменника Райнером Стахом. Режисером серіалу виступив Давид Шалько, ролі виконали: Макс Мауфф, Йоель Басман, Давид Крос, Костянтин Франк, Лів Ліза Фріс, Катаріна Тальбах, Енн Беннент та інші.

Мехмед: Султан Завойовник

Історичний серіал оповідає про османського султана Мехмеда II, який продовжив справу предків. Гордий правитель розширив кордони Османської Імперії, і навіть зробив те, що не змогли його попередники — завоював Константинополь, нині сучасний Стамбул. За це його в народі прозвали Мехмед Завойовник. Він був жорстким і нещадним полководцем, але водночас дуже ерудованою і талановитою людиною. У серіалі глядачі побачать особистість Мехмеда — грізного воїна та неймовірно талановиту й освічену людину. Його правою рукою був Ейюп-ель-Енсарі — прапороносець пророка Мухаммеда, у якого падишах почерпнув чимало мудрості.

Режисером турецького серіалу виступив Шафак Бал, ролі виконали: Серкан Чайоглу, Селім Байрактар, Туба Унсал, Фікрет Кускан, Сечкін Оздемір, Сінан Албайрак, Бюлент Алкіс, Айшегюль Гюнай та інші.

Сегун

1600 року безстрашний лоцман голландського корабля Джон Блекторн шукає шлях до Японії. Після довгих місяців безуспішних пошуків Країни висхідного сонця судно сідає на мілину біля японського узбережжя. Джон потрапляє на прийом до місцевого феодала Есі Торанаги, який перебуває на межі війни з цілою коаліцією інших могутніх домів. Японський феодал наймає заморського гостя собі на службу, щоб використати його знання у військовій і морській справі, гармати з корабля і золото для перемоги у війні за владу в країні. Згодом Адамс і його перший помічник стали першими самураями — вихідцями з Європи на службі в сьогуна.

Серіал є екранізацією однойменного роману Джеймса Клавелла. Режисерами картини стали: Фредерік І.О. Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром, Такесі Фукунага. Ролі зіграли такі талановиті актори, як Хіроюкі Санада, Космо Джарвіс, Анна Саваї, Таданобу Асано, Такехіро Хіра, Фумі Нікайдо, Хіромото Іда, Хірото Канаї, Ясунарі Такесіма, Юкі Кура та інші.

Татуювальник з Освенцима

У британському історичному серіалі розказано реальну історію єврейського ув'язненого Лале Соколова, якому під час Другої світової війни було доручено витатуювати ідентифікаційні номери на руках ув'язнених у концтаборі Освенцим-Біркенау. Тут же він зустрічає молоду єврейську дівчину Гіту Фурман, любов до якої допомагає йому пережити жахи нацизму.

У картині режисера Талі Шалом-Езера ролі виконали: Анна Прухняк, Мелані Лінскі, Гарві Кейтель, Джона Гауер-Кінг, Йонас Най, Мілі Ешет, Авітал Лвова, Фредерік фон Люттішау та інші.

Нагадаємо, 10 листопада, Фокус розповідав про п'ять найкращих пригодницьких фільмів, знятих у 2024 році. Ці нові картини із захопливим сюжетом обов'язково варто подивитися.