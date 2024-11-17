Топ-5 триллеров 2024: лучшие новинки с острым сюжетом для вечернего просмотра (видео)

Киноиндустрия в текущем году представила много интересных картин в разных жанрах. В мировых рейтингах триллеры со звездным актерским составом занимают достаточно высокие позиции.

Триллеры с захватывающим сюжетом и неожиданной развязкой во время просмотра смогут пощекотать ваши нервы. Все они получили высокие оценки зрителей и критиков и прочно закрепились в многочисленных топах. Фокус подготовил подборку из пяти самых интересных картин, снятых в 2024 году, которые держит зрителя в сильном эмоциональном напряжении.

Важно, что внутри

По сюжету картины, группа друзей по колледжу собирается на тусовку в честь женитьбы. Однако встреча превращается в психологический хоррор. Один из товарищей привозит с собой загадочный аппарат в чемодане, уверяя всех, что объяснять его предназначение бессмысленно и все нужно пробовать на себе.

В американском триллере режиссера Грега Жардина роли исполнили: Бриттани О’Грэйди, Джеймс Морозини, Гэвин Лезервуд, Нина Блумгарден, Алисия Дебнем-Кери, Рейна Хардести, Девон Террелл, Мэдисон Девенпорт и другие.

Спящие псы

По сюжету картины "Спящие псы", бывший полицейский Рой Фримен перенес экспериментальную операцию, чтобы вылечить болезнь Альцгеймера. После восстановления он получает просьбу навестить заключенного, приговоренного к смертной казни, Исаака Сэмюэля. Именно Фримен помог признать его виновным в убийстве известного психолога десять лет назад. Из-за болезни бывший коп ничего не помнит о периоде своей жизни, когда он работал над расследованием убийства. Он соглашается вернуться к расследованию старого преступления и дело получает неожиданные поворот.

В картине режиссера Адама Купера роли сыграли такие актеры: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Томас М. Райт, Гарри Гринвуд, Элизабет Блэкмор и другие.

Час тишины

В фильме "Час тишины" рассказана история бостонского детектива полиции Фрэнка Шоу. Он во время задания попал в аварию, в результате которой лишился слуха. Ему трудно привыкнуть к новой реальности, но через 16 месяцев после травмы он решает вернуться к работе. Фрэнк сталкивается с командой коррумпированных полицейских, которые пытаются устранить глухого свидетеля убийства, но его молчание не скроет правды.

Режиссером картины выступил Брэд Андерсон. Роли исполнили актеры Юэль Киннаман, Сандра Мэй Фрэнк, Мекхай Файфер, Марк Стронг, Майкл Эклунд, Джонатан Кенсген, Мэттью Камиллери и другие.

Пчеловод

По сюжету фильма бывшая школьная учительница, вышедшая на пенсию, Элоиза Паркер живет одна. В ее сарае поселился арендатор Адам Клей, который ведет тихую жизнь пчеловода. Элоиза становится жертвой фишинговой аферы. Как руководитель Благотворительный фонд, которым она управляет, теряет два миллиона долларов, что побуждает ее покончить жизнь самоубийством. Поскольку полиция оказывается бессильной, Адам Клей, бывший секретный агент тайной организации под названием "Пчеловоды", берет правосудие в свои руки. Он безжалостно убивает одного за другим членов банды мошенников, намереваясь добраться до самой верхушки.

В картине режиссера Дэвида Эйра сыграли такие знаменитые актеры, как Джейсон Стэйтем, Эмми Рэвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Дэвид Уиттс и другие.

Единожды солгав

Майя Стерн — бывший армейский офицер, скорбящая по своему мужу Джо Беркетту, которого застрелили на улице подростки. Детектив полиции Сами Кирс так и не смог поимать преступников. Однажды вернувшись домой, женщина видит своего убитого мужа на видеоняне, она раскрывает смертельный заговор, корни которого уходят глубоко в прошлое.

В триллере Дэйва Мура роли исполнили: Ричард Армитедж, Мишель Кигэн, Адиль Ахтар, Дино Фечер, Маркус Гарви, Джейд Аноука, Фредерик Шкода и другие.

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