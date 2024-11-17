Топ 5 трилерів 2024: найкращі новинки з гострим сюжетом для вечірнього перегляду (відео)

Кіноіндустрія в поточному році представила багато цікавих картин у різних жанрах. У світових рейтингах трилери із зірковим акторським складом посідають досить високі позиції.

Трилери із захопливим сюжетом і несподіваною розв'язкою під час перегляду зможуть полоскотати ваші нерви. Усі вони отримали високі оцінки глядачів і критиків і міцно закріпилися в численних топах. Фокус підготував добірку з п'яти найцікавіших картин, знятих у 2024 році, які тримають глядача в сильній емоційній напрузі.

Важливо, що всередині

За сюжетом картини, група друзів по коледжу збирається на тусовку на честь одруження. Однак зустріч перетворюється на психологічний горор. Один із товаришів привозить із собою загадковий апарат у валізі, запевняючи всіх, що пояснювати його призначення безглуздо і все потрібно пробувати на собі.

В американському трилері режисера Грега Жардіна ролі виконали: Бріттані О'Грейді, Джеймс Морозіні, Гевін Лезервуд, Ніна Блумгарден, Алісія Дебнем-Кері, Рейна Хардесті, Девон Террелл, Медісон Девенпорт та інші.

Сплячі пси

За сюжетом картини "Сплячі пси", колишній поліцейський Рой Фрімен переніс експериментальну операцію, щоб вилікувати хворобу Альцгеймера. Після відновлення він отримує прохання відвідати ув'язненого, засудженого до смертної кари, Ісаака Семюеля. Саме Фрімен допоміг визнати його винним у вбивстві відомого психолога десять років тому. Через хворобу колишній коп нічого не пам'ятає про період свого життя, коли він працював над розслідуванням вбивства. Він погоджується повернутися до розслідування старого злочину і справа отримує неочікуваний поворот.

У картині режисера Адама Купера ролі зіграли такі актори: Рассел Кроу, Карен Гіллан, Мартон Чокаш, Томмі Фленаган, Томас М. Райт, Гаррі Грінвуд, Елізабет Блекмор та інші.

Година тиші

У фільмі "Година тиші" розказана історія бостонського детектива поліції Френка Шоу. Він під час завдання потрапив в аварію, внаслідок якої втратив слух. Йому важко звикнути до нової реальності, але через 16 місяців після травми він вирішує повернутися до роботи. Френк стикається з командою корумпованих поліцейських, які намагаються усунути глухого свідка вбивства, але його мовчання не приховає правди.

Режисером картини виступив Бред Андерсон. Ролі виконали актори Юель Кіннаман, Сандра Мей Френк, Мекхай Файфер, Марк Стронг, Майкл Еклунд, Джонатан Кенсген, Меттью Каміллері та інші.

Бджоляр

За сюжетом фільму колишня шкільна вчителька, яка вийшла на пенсію, Елоїза Паркер живе одна. В її сараї оселився орендар Адам Клей, який веде тихе життя бджоляра. Елоїза стає жертвою фішингової афери. Як керівник Благодійний фонд, яким вона керує, втрачає два мільйони доларів, що спонукає її покінчити життя самогубством. Оскільки поліція виявляється безсилою, Адам Клей, колишній секретний агент таємної організації під назвою "Бджолярі", бере правосуддя у свої руки. Він безжально вбиває одного за іншим членів банди шахраїв, маючи намір дістатися до самої верхівки.

У картині режисера Девіда Ейра зіграли такі знамениті актори, як Джейсон Стейтем, Еммі Ревер-Лемпман, Боббі Надері, Джош Гатчерсон, Джеремі Айронс, Девід Віттс та інші.

Одного разу збрехавши

Майя Стерн — колишній армійський офіцер, яка сумує за своїм чоловіком Джо Беркеттом, якого застрелили на вулиці підлітки. Детектив поліції Самі Кірс так і не зміг піймати злочинців. Одного разу повернувшись додому, жінка бачить свого вбитого чоловіка на відеоняні, вона розкриває смертельну змову, коріння якої сягає глибоко в минуле.

У трилері Дейва Мура ролі виконали: Річард Армітедж, Мішель Кіген, Аділь Ахтар, Діно Фечер, Маркус Гарві, Джейд Аноука, Фредерік Шкода та інші.

Нагадаємо, 10 листопада, Фокус розповідав про п'ять найкращих бойовиків, знятих у 2024 році. Ці нові фільми із захопливим сюжетом обов'язково варто подивитися.