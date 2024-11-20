Алан Бадоев и Кирилл Тимошенко с женой: как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда" (фоторепортаж)

В столице состоялся допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда", который собрал селебрити, блогеров и журналистов.

Режиссер Алан Бадоев, бывший Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, бывшая жена турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу Лилия Реус, звезда сериала "Школа" Олег Выговский и другие медийные лица страны пришли на допремьерный показ украинского кино "Навсегда-навсегда". Событие состоялось вчера, 19 ноября, в ТРЦ "Гулливер", где побывал и Фокус.

Так, "Навсегда-навсегда" — это драматический фильм изготовлен в совместном производстве с Нидерландами еще в 2023 году. Только через год после премьеры фильм появится в прокате.

Сюжет фильма рассказывает историю подростков в 90-е годы. События разворачиваются в столице Украины. Зрителям предлагают прожить вместе с главными героями сложный подростковый возраст, который наполнен кризисами, конфликтами, переломными моментами.

Режиссером ленты выступила украинка Анна Бурячкова, которая дебютировала в качестве режиссера фильмов. Ранее она режессировала клипы известных украинских звезд, среди которых Океан Эльзы, ONUKA, Джамала, Друга Рика, Pianoboy.

В главных ролях украинского драматического фильма 22-летняя Алина Чебан, которая исполнила роль девочки Тони история которой и легла в основу сюжета. Главную мужскую роль исполнил 24 летний Захар Шадрин, который в фильме носит имя Журик. Кроме этого, среди актерского состава можно будет увидеть 24-летнего Артура Алиева (Саня), 25-летнюю Елизавету Цилык (Лера) и Дарью Жихарскую (Ира).

Алина Чебан Фото: Кирилл Авраменко

Алан Бадоев и Семен Горов Фото: Кирилл Авраменко

Семен Горов Фото: Кирилл Авраменко

Анатолий Анатолич и Юла Фото: Кирилл Авраменко

Алексей Гладушевский Фото: Кирилл Авраменко

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк Фото: Кирилл Авраменко

Олег Выговский Фото: Кирилл Авраменко

Лилия Реус Фото: Кирилл Авраменко

Снежана Снежана, дама-киноманка Фото: Кирилл Авраменко

Лидия Новоселецкая Фото: Кирилл Авраменко

Навсегда- навсегда Фото: Кирилл Авраменко

Елизавета Цилык Фото: Кирилл Авраменко

Кирилл Тимошенко и Алена Тимошенко Фото: Кирилл Авраменко

Анастасия Пинчук Фото: Кирилл Авраменко

Иван Люленов Фото: Кирилл Авраменко

Анна Бурячкова Фото: Кирилл Авраменко

Напомним, ранее мы писали, как прошла звездная премьера фильма "Мегалополис".

Кроме этого, Фокус писал, что Соломия Витвицкая вместе с любимым-военным посетила премьеру фильма "Гладиатор II".