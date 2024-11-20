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Стиль жизни

Алан Бадоев и Кирилл Тимошенко с женой: как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда" (фоторепортаж)

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Фото: Кирилл Авраменко | Алан Бадоев

В столице состоялся допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда", который собрал селебрити, блогеров и журналистов.

Режиссер Алан Бадоев, бывший Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, бывшая жена турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу Лилия Реус, звезда сериала "Школа" Олег Выговский и другие медийные лица страны пришли на допремьерный показ украинского кино "Навсегда-навсегда". Событие состоялось вчера, 19 ноября, в ТРЦ "Гулливер", где побывал и Фокус.

Так, "Навсегда-навсегда" — это драматический фильм изготовлен в совместном производстве с Нидерландами еще в 2023 году. Только через год после премьеры фильм появится в прокате.

Сюжет фильма рассказывает историю подростков в 90-е годы. События разворачиваются в столице Украины. Зрителям предлагают прожить вместе с главными героями сложный подростковый возраст, который наполнен кризисами, конфликтами, переломными моментами.

Режиссером ленты выступила украинка Анна Бурячкова, которая дебютировала в качестве режиссера фильмов. Ранее она режессировала клипы известных украинских звезд, среди которых Океан Эльзы, ONUKA, Джамала, Друга Рика, Pianoboy.

В главных ролях украинского драматического фильма 22-летняя Алина Чебан, которая исполнила роль девочки Тони история которой и легла в основу сюжета. Главную мужскую роль исполнил 24 летний Захар Шадрин, который в фильме носит имя Журик. Кроме этого, среди актерского состава можно будет увидеть 24-летнего Артура Алиева (Саня), 25-летнюю Елизавету Цилык (Лера) и Дарью Жихарскую (Ира).

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Алина Чебан
Фото: Кирилл Авраменко
Алан Бадоев и Семен Горов приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Алан Бадоев и Семен Горов
Фото: Кирилл Авраменко
Семен Горов приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Семен Горов
Фото: Кирилл Авраменко
Анатолий Анатолич и Юла приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Анатолий Анатолич и Юла
Фото: Кирилл Авраменко
Алексей Гладушевский приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Алексей Гладушевский
Фото: Кирилл Авраменко
Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк
Фото: Кирилл Авраменко
Олег Выговский приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Олег Выговский
Фото: Кирилл Авраменко
Лилия Реус приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Лилия Реус
Фото: Кирилл Авраменко
Пани-киноманы Снежана приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Снежана Снежана, дама-киноманка
Фото: Кирилл Авраменко
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Лидия Новоселецкая
Фото: Кирилл Авраменко
Навсегда-навсегда приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Навсегда- навсегда
Фото: Кирилл Авраменко
Елизавета Цилык приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Елизавета Цилык
Фото: Кирилл Авраменко
Кирилл Тимошенко и Алена Тимошенко приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Кирилл Тимошенко и Алена Тимошенко
Фото: Кирилл Авраменко
Анастасия Пинчук приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Анастасия Пинчук
Фото: Кирилл Авраменко
Иван Люленов приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Иван Люленов
Фото: Кирилл Авраменко
Анна Бурячкова приятный показ фильма, фильм "Навсегда-навсегда", "Навсегда-навсегда" о чем фильм, "Навсегда-навсегда" когда премьера Fullscreen
Анна Бурячкова
Фото: Кирилл Авраменко

Напомним, ранее мы писали, как прошла звездная премьера фильма "Мегалополис".

Кроме этого, Фокус писал, что Соломия Витвицкая вместе с любимым-военным посетила премьеру фильма "Гладиатор II".