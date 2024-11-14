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Стиль жизни

Соломия Витвицкая вместе с любимым-военным посетила премьеру фильма "Гладиатор II" (фоторепортаж)

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайлона премьере "Гладиатор II", премьера "Гладиатор II", репортаж с премьеры "Гладиатор II"
Фото: фотограф Юрий Строкань | Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло

Премьерный показ фантастического блокбастера собрал знаменитостей и журналистов.

Телеведущая Соломия Витвицкая вместе со своим любимым, военнослужащим Алексеем Ситайлом, посетила допремьерный показ исторического художественного фильма 86-летнего английского режиссера Ридли Скотта, который стал продолжением сиквела картины "Гладиатор". Событие состоялось во вторник, 12 ноября, в кинотеатре сети "Планета кино" в ТРЦ Blockbuster.

Планы снять продолжение исторического фильма были озвучены еще в 2001 году, однако реализовать замысел удалось лишь в 2024 году. Как и в первой части фильма события происходят в Древнем Риме. На этот раз в сюжете зрителей снова ждет продолжение истории того, как Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. Теперь он вынужден войти в Колизей после того как его дом был разрушен императорами-тиранами, которые теперь правят Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

На этот раз в фильме зрители увидят такой актерский состав: главная роль Люциуса досталась 28-летнему ирландскому актеру Полу Мескалю, роль Маркуса исполнил 49-летний американский актер Педро Паскаль. Женская роль Луциллы досталась 59-летней датской актрисе Конни Нильсен. Кроме этого, в фильме появятся такие актеры: 69-летний Дензел Вашингтон, 30-летний Джозеф Куинн, 24-летний Фред Хехингер, 86-летний Дерек Джейкоби, 50-летний Мэтт Лукас, 55-летний Рори МакКанн.

Марина Аристова, премьера "Гладиатор II" Fullscreen
Марина Аристова
Фото: фотограф Юрий Строкань
Анна Малиновская, премьера "Гладиатор II" Fullscreen
Анна Малиновская
Фото: фотограф Юрий Строкань
Татьяна Карикова, премьера "Гладиатор II" Fullscreen
Татьяна Карикова
Фото: фотограф Юрий Строкань
Снежана Снежана, дама-киноманка, премьера "Гладиатор II" Fullscreen
Снежана Снежана, дама-киноманка
Фото: фотограф Юрий Строкань
Яна Винниченко, премьера "Гладиатор II" Fullscreen
Яна Винниченко
Фото: фотограф Юрий Строкань
Юрий Дяк, премьера "Гладиатор II" Fullscreen
Юрий Дяк
Фото: фотограф Юрий Строкань
Макс Киреев, премьера "Гладиатора II" Fullscreen
Макс Киреев
Фото: фотограф Юрий Строкань
Арти Живченко, премьера "Гладиатор II" Fullscreen
Арти Живченко
Фото: фотограф Юрий Строкань
Слава Соломко, премьера "Гладиатор II" Fullscreen
Слава Соломко
Фото: фотограф Юрий Строкань
Алексей Прищепа, премьера "Гладиатор II" Fullscreen
Алексей Прищепа
Фото: фотограф Юрий Строкань

Напомним, ранее мы писали, что звезды сериала "Женский доктор" пришли на премьеру фильма "Битлджюс Битлджюс".

Кроме этого, Фокус писал, как прошла звездная премьера фильма "Мегалополис".