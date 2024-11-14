Соломия Витвицкая вместе с любимым-военным посетила премьеру фильма "Гладиатор II" (фоторепортаж)

Премьерный показ фантастического блокбастера собрал знаменитостей и журналистов.

Телеведущая Соломия Витвицкая вместе со своим любимым, военнослужащим Алексеем Ситайлом, посетила допремьерный показ исторического художественного фильма 86-летнего английского режиссера Ридли Скотта, который стал продолжением сиквела картины "Гладиатор". Событие состоялось во вторник, 12 ноября, в кинотеатре сети "Планета кино" в ТРЦ Blockbuster.

Планы снять продолжение исторического фильма были озвучены еще в 2001 году, однако реализовать замысел удалось лишь в 2024 году. Как и в первой части фильма события происходят в Древнем Риме. На этот раз в сюжете зрителей снова ждет продолжение истории того, как Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. Теперь он вынужден войти в Колизей после того как его дом был разрушен императорами-тиранами, которые теперь правят Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

На этот раз в фильме зрители увидят такой актерский состав: главная роль Люциуса досталась 28-летнему ирландскому актеру Полу Мескалю, роль Маркуса исполнил 49-летний американский актер Педро Паскаль. Женская роль Луциллы досталась 59-летней датской актрисе Конни Нильсен. Кроме этого, в фильме появятся такие актеры: 69-летний Дензел Вашингтон, 30-летний Джозеф Куинн, 24-летний Фред Хехингер, 86-летний Дерек Джейкоби, 50-летний Мэтт Лукас, 55-летний Рори МакКанн.

Марина Аристова Фото: фотограф Юрий Строкань

Анна Малиновская Фото: фотограф Юрий Строкань

Татьяна Карикова Фото: фотограф Юрий Строкань

Снежана Снежана, дама-киноманка Фото: фотограф Юрий Строкань

Яна Винниченко Фото: фотограф Юрий Строкань

Юрий Дяк Фото: фотограф Юрий Строкань

Макс Киреев Фото: фотограф Юрий Строкань

Арти Живченко Фото: фотограф Юрий Строкань

Слава Соломко Фото: фотограф Юрий Строкань

Алексей Прищепа Фото: фотограф Юрий Строкань

Напомним, ранее мы писали, что звезды сериала "Женский доктор" пришли на премьеру фильма "Битлджюс Битлджюс".

Кроме этого, Фокус писал, как прошла звездная премьера фильма "Мегалополис".