Звезды сериала "Женский доктор" пришли на премьеру фильма "Битлджюс Битлджюс" (фоторепортаж)

В кинотеатрах фильм "Битлджюс Битлджюс" можно увидеть уже с 5 сентября.

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В столице состоялась премьера американского фэнтезийного фильма режиссера Тима Бертона. Событие состоялось вчера, 5 сентября, в кинотеатре "Планета Кино".

"Битлджюс Битлджюс" — это продолжение ленты "Битлджюс", которая была представлена зрителям еще в 1988 году. Фильм рассказывает о возвращении Битлджюса. После неожиданной семейной трагедии, три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Уинтер-Ривер. Жизнь Лидии, которую до сих пор преследует Битлджюс, переворачивается вверх дном. Ее мятежная дочь-подросток Астрид находит на чердаке таинственный макет города и случайно открывает портал в потусторонний мир. Проблемы назревают в обоих мирах, поэтому это лишь вопрос времени, когда кто-то трижды произнесет имя Битлджюса. Как только это произойдет, озорной демон вернется и устроит хаос в своем фирменном стиле.

В фильме главные роли сыграли 73-летний американский актер Майкл Китон, который ранее снимался в таких лентах как "Бердман", "Флэш", 21-летняя американская актриса Дженна Ортега, которая также снималась в сериале "Венздей", 52-летняя американская актриса Вайнона Райдер, которую зрители могли видеть в фильмах "Черный лебедь", сериал "Очень странные дела", 70-летняя Кэтрин О'Хара, которую до сих пор узнают как маму из комедийного фильма "Один дома".

Кроме этого, в фильме снялись 53-летний Джастин Теру, 59-летняя Моника Беллуччи, 69-летний Уиллем Дефо и другие.

Снежана Снежана, дама-киноманка Фото: Киномания

Мария Оз Фото: Киномания

комикеса Мария Латария Фото: Киномания

Владислава Стадник Фото: Киномания

инфлуэнсер Игорь Донских Фото: Киномания

модель Кристина Пономарь Фото: Киномания

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин Фото: Киномания

Макс Киреев Фото: Киномания

Екатерина Брайковская Фото: Киномания

Влада Дедкова Фото: Киномания

Алина Гниденко Фото: Киномания

Арти Живченко Фото: Киномания

Екатерина Брайковская Фото: Киномания

Фото: Киномания

Напомним, ранее мы писали, что Аня Тринчер и Оксана Гутцайт появились на звездной премьере фильма "Ворон" в Киеве.