Аня Тринчер и Оксана Гутцайт появились на звездной премьере фильма "Ворон" в Киеве (фоторепортаж)

Звезды шоу-бизнеса и медийные знаменитости собрались, чтобы оценить долгожданную новую экранизацию культового комикса.

Related video

На минувшей неделе в кинотеатре Multiplex в ТРЦ Respublika Park состоялась масштабная премьера долгожданной новой экранизации комикса Джеймса О'Барра — "Ворон". Звездный ивент собрал медиа-знаменитостей, инфлюэнсеров, а также звезд шоу-бизнеса. Фокус побывал на событии.

Аня Тринчер

Одной из главных гостьей на премьера стала украинская певица Анна Тринчер: именно она озвучивала хиты американской исполнительницы главной женской роли в фильме "Ворон" 2024 – FKA twigs.

Оксана Гутцайт

В числе других звездных гостей, которые первыми пришли оценить фильм режиссера Руперта Сандерса, были замечены телеведущая Оксана Гутцайт, певец Иван Люленов, хореограф Макс Леонов, инфлюэнсерка Марина Аристова (которая недавно дала эксклюзивное интервью Фокусу), дизайнер Евгений Еремин, стилист Макс Киереев, музыканты Ваха и Окс и многие другие видные личности украинской медиа-среды.

Музыкальное оформление вечера создал диджей BeatBoy, звучали саундтреки из фильма "Ворон".

Марина Аристова

О чем фильм "Ворон" 2024

Фильм "Ворон" – это актуальная интерпретация знаменитого комикса режиссером Рупертом Сандерсом. По сценарию Эрик Дрейвен застрял между мирами живых и мертвых. Душу Эрика теперь ведет Ворон – мистическая птица, возвращающая тех, кто стремится отомстить за себя и своих любимых. Его жестокость велика и безгранична: она внушает страх у всех, кто провинился перед главным героем.

Главную роль в новой экранизации сыграл Билл Скашгорд, известный зрителям по бестселлерам Стивена Кинга. Скашгорда дублировал украинский актер Владимир Гурин, который также был среди гостей премьеры.

Иван Люленов

Макс Леонов

Ваха

Анна Малиновская

Ксения Виноградова

Макс Киреев

Ранее Фокус писал о премьере украинского хоррора — "Конотопская ведьма".