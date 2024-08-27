Марина Аристова о пластической операции, отношениях с бывшим и еще одной беременности: эксклюзивное интервью Фокусу

Марина Аристова рассказала Фокусу об отношениях с экс-супругом, пластических операциях и романе с Максом Леоновым. Кроме этого, инфлюенсерка ответила, готова ли стать главной героиней шоу "Холостячка".

Related video

Инфлюенсерка, телеведущая и бизнесвумен Марина Аристова рассказала в эксклюзивном интервью Фокусу планирует ли рождение еще одного ребенка, действительно ли у нее роман с Максом Леоновым и делала ли пластические операции, чтобы выглядеть моложе.

Марина Аристова — кем сегодня себя позиционирует? Как устроена ваша жизнь? Вы мама, блогер, бизнес-леди, общественный деятель?

Знаете, недаром выбрано слово мультиинноваторка. Я человек, который в разных сферах жизни делает инновации. Да, я мама, но не стандартная мама, которая пытается совмещать и материнство, и работу. Я точно не блогер, я инфлюенсерка. И это для меня — нести людям ценные смыслы. Я бизнес-леди, да, я генерирую очень много направлений разных бизнесов из разных сфер жизни. И очень это люблю. Я еще и стартапер в бизнесах. Общественный деятель, да, потому что делаю очень крутой проект "Думка дня", в котором поднимаются социальные проблемы, и на котором мы помогаем собирать средства на благотворительность.

Вы развелись со своим мужем, депутатом Юрием Аристовым после 13 лет брака. Имеете двух общих детей. Общается ли Юрий с детьми сегодня?

Конечно, Юрий регулярно общается с детьми, поддерживает с ними теплые отношения, забирает их на выходные. И у нас нормальные родительские отношения.

Марина Аристова Фото: Прес-служба

Удалось ли сохранить отношения после развода?

Да, нам удалось сохранить хорошие отношения двух сознательных родителей. И я очень этим горжусь.

Личная жизнь Марины Аристовой сегодня? В сети ходит много слухов, например, о том, что у вас роман с Максом Леоновым. Так это правда? Свободно ли сегодня ваше сердце?

Слухи — это всего лишь слухи. С Максом Леоновым нас объединяет дружба. Свободно ли сегодня мое сердце? Сейчас да, оно свободно.

В Украине довольно популярный проект "Холостяк" и "Холостячка". Однажды вы уже были частью одного из них. Готовы ли были бы стать главной героиней "Холостячки"?

Я считаю, что сейчас не ко времени именно проект "Холостячка", но если бы мне сейчас предложили, я бы охотно рассмотрела это предложение, потому что это о невероятном опыте и очень крутых эмоциях.

Сколько сегодня зарабатывает Марина Аристова? И сколько приходится тратить в месяц?

Марина Аристова зарабатывает достаточно для того, чтобы содержать себя и своих детей.

Марина Аристова Фото: Прес-служба

Вы мама троих детишек, планируете ли еще пополнение? Возможно, рассматриваете вариант усыновления?

Я мама троих детишек, и это большая ответственность. Тем более сейчас я мама после развода. Поэтому на сегодня не рассматриваю усыновление или беременности, потому что хочется поднять этих троих детей на ноги. Но в будущем все возможно.

Расскажите о ваших детях, чем занимаются, увлекаются, кем хотят стать?

Старшей дочери 19 лет, преподает английский онлайн, потому что она филолог английского языка. Средняя дочь занимается спортом и сейчас ходит в школу полного дня. Младший сынок занимался программированием, сейчас взяли паузу, но начинает заниматься футболом и тоже школа занимает большую часть дня.

Вас часто засыпают комплиментами по поводу внешности — поделитесь секретами красоты?

На самом деле секретов красоты много. Самое главное — это сон, ложусь до 23-х и просыпаюсь в 7-8 утра. Второе — это вода. Я пью два литра в день. Третье — трижды в день ем без перекусов полезную пищу. Также три или иногда пять раз в неделю занимаюсь спортом, что бы ни происходило. И стараюсь не стрессовать и не нервничать. Конечно, делаю косметологические процедуры, но они очень лайтовые. Мой образ жизни пока позволяет мне не злоупотреблять уколами красоты и какими-то другими жестокими средствами.

Марина Аристова Фото: прес-служба Марини Арістової

Делала ли Марина Аристова пластические операции? Есть ли желание что-то изменить в своей внешности?

Делала после трех беременностей одну пластическую операцию. Это "маммопластика". Очень этому рада и не считаю, что это нужно скрывать. Больше желания что-то изменить в своей внешности пока не имею. Что будет в будущем, пока не знаю.

Вы достаточно публичный человек. Вас часто можно увидеть в кругу звездных персон. Скажите, как вы относитесь к артистам-мужчинам, которые уехали из Украины и не вернулись?

Отношусь к ним не очень хорошо, потому что я за то, чтобы наш народ оставался в нашей стране в сложные времена. Ведь сейчас как никогда нужна помощь, поддержка.

Марина Аристова Фото: Прес-служба

В Украине снова прогнозируют отключение света. Как прошлые разы вы пережили этот период и готовы ли снова к этому? Поделитесь лайфхаками

Знаете, мне кажется, что украинцы такая нация, которая может привыкнуть к чему угодно. Конечно, мы уже подстроились какими-то свечами, аккумуляторами, зарядками и тому подобное. Поэтому, мне кажется, нас уже чем-то сложно сломать, тем более отключениями света.

В последнее время звезды украинского шоу-бизнеса фигурируют в языковых скандалах: там разговаривали публично на русском, там слушали русскую музыку, там выступали с российскими артистами. Ваше отношение к этому? Вопрос языка сегодня актуален?

Я считаю, что публичные люди должны общаться и выступать исключительно на украинском языке, потому что это код нашей нации.

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Приходько ответила, общается ли с Меладзе и почему она против евроинтеграции Украины.

Кроме этого, Фокус писал, что Светлана Лобода о Грэмми, отношениях с Нателлой Крапивиной и русском языке: эксклюзивное интервью Фокусу.